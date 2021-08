Bagnaia snelt naar toptijd in derde training Oostenrijkse GP

Na de verregende tweede vrije training moest een aantal rijders zaterdagochtend aan de bak in de derde vrije training. Het ronderecord stond na de eerste training van de Oostenrijkse GP op naam van Johann Zarco, hij was met een 1.22.827 wel veilig voor plaatsing bij de eerste tien. De omstandigheden werkten in de ochtendsessie goed mee en dus was er voldoende kans om de rangorde nog eens op te schudden voor aanvang van de kwalificatie. Vroeg in de sessie was Fabio Quartararo de eerste met een kwalificatierun, hij produceerde 1.23.203 en dat was genoeg voor de koppositie. De Fransman was blij met de droge omstandigheden, aangezien hij in de regen nog behoorlijk wat problemen heeft met het gedrag van de Yamaha M1. Niet veel later verbeterde hij zich nog eens en legde hij de lat op 1.22.975.

Francesco Bagnaia was met drie minuten te gaan de volgende met een knappe tijd. Met een 1.22.874 kwam hij niet tot het ronderecord van Zarco, maar had hij wel genoeg gedaan voor directe plaatsing in Q2. Valentino Rossi zat in het spoor van zijn protegé, maar kon niet profiteren. Hij stond op dat moment elfde. Jorge Martin was de laatste die nog een poging moest doen om tot Q2 door te dringen. De nieuwste MotoGP-racewinnaar was aan het pushen in een snelle ronde, maar verloor de voorkant bij het insturen van bocht 10. Martin ging onderuit waardoor de gele vlaggen gezwaaid werden en ook enkele andere toprijders buiten Q2 bleven.

Vooraan ging Zarco zonder problemen door, hij eindigde achter Bagnaia en Quartararo op de derde plaats. Marc Marquez werd vierde na een goede ronde in het spoor van teamgenoot Pol Espargaro. Aleix Espargaro werd vijfde na een aardige sessie voor Jack Miller en wereldkampioen Joan Mir. Takaaki Nakagami plaatste zich direct voor Q2, net als Brad Binder. De Zuid-Afrikaan klokte 1.23.453 en dat was genoeg voor de negende plaats. Pol Espargaro was op P10 de laatste coureur die zich plaatste.

Alex Rins kon zich niet meer verbeteren in de slotfase, hij was een duizendste van een seconde langzamer dan Espargaro en werd elfde. Luca Marini werd twaalfde voor de gecrashte Martin, die overigens ongedeerd bleef. Oliveira raakte zijn laatste ronde kwijt en werd veertiende. Valentino Rossi kwam niet verder dan de vijftiende plek voor Alex Marquez, Iker Lecuona en Enea Bastianini. Danilo Petrucci werd negentiende terwijl Cal Crutchlow op 1.3 seconde van Zarco de hekkensluiter was.

De vierde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk begint vanmiddag om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Oostenrijk