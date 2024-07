De 23-jarige Ai Ogura komt momenteel met MT Helmets uit in de Moto2. Hij staat op de tweede plek in de WK-stand, zeven punten achter Sergio Garcia. Hoewel de deal nog niet volledig rond is, heeft Motorsport.com vernomen dat het Amerikaanse team en de rijder uit Kiyose een akkoord hebben bereikt over een MotoGP-debuut in 2025. Ogura gaat een team vormen met Raúl Fernández, die eerder deze week werd bevestigd voor de komende twee seizoenen.

De verrassende move is een van de laatste acties op een van de drukste rijdersmarkten van de voorbije jaren. En waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Zo lijkt Jack Miller met lege handen achter te blijven, nadat hij eerder in verband werd gebracht met Trackhouse. Ook Joe Roberts zit in de wachtkamer. De Amerikaan heeft diverse gesprekken gevoerd met Davide Brivio, de teammanager van Trackhouse. De onderhandelingen liepen echter op niets uit.

De komst van Ogura naar het Aprilia-satellietteam is op z’n zachtst gezegd opvallend, mede omdat hij nauwe banden heeft met Honda. Daarom was hij een logischere kandidaat voor een plekje bij LCR. HRC zal na de overstap van Ogura naar Aprilia vol inzetten op Takaaki Nakagami bij het satellietteam. Opmerkelijk genoeg heeft Honda overwogen om Ogura dit jaar het plekje van Nakagami te geven, maar hij wilde een nieuwe kans in de Moto2 om als kampioen de overstap naar de MotoGP te kunnen maken.