Verlies Phillip Island doet MotoGP pijn: "Moeten overstap positief benaderen"

De Grand Prix van Australië van de MotoGP krijgt in 2027 een nieuwe locatie. De sport neemt na de editie van 2026 afscheid van het Phillip Island Grand Prix Circuit, om een jaar later op een stratencircuit in Adelaide te worden gehouden. Dat heeft MotoGP Sports Entertainment Group donderdag bekendgemaakt.

De aankondiging van de verplaatsing van de GP van Australië naar Adelaide werd met gemengde gevoelens ontvangen. Jack Miller liet zich bij de presentatie van de plannen positief uit over de stap die MotoGP SEG hiermee zet, maar er klonk ook kritiek van Australische legendes Casey Stoner en Wayne Gardner over het feit dat de MotoGP een iconisch circuit als Phillip Island links laat liggen.

De verhuizing van de Australische GP hield de gemoederen ook behoorlijk bezig in Buriram, waar de MotoGP zich vrijdag verzamelde in de aanloop naar de tweedaagse wintertest. De rijders waren het over één ding eens: zonder uitzondering vonden ze het spijtig dat Phillip Island van de kalender verdwijnt. "Het is jammer om in mijn ogen het beste circuit van de hele kalender te verliezen. Het is mijn favoriet", oordeelde Jorge Martín.

"Ik vind het echt zonde dat Phillip Island vanaf 2027 niet meer op de kalender staat, want het is echt een geweldige plaats om naartoe te gaan. En het circuit zelf is een van de mooiste, zo niet de mooiste in de geschiedenis", voegde Franco Morbidelli eraan toe. Ook zijn teamgenoot bij VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, baalde ervan dat Phillip Island van het programma verdwijnt.

"Zo zonde, het was echt een klap in mijn gezicht. Het is het mooiste circuit ter wereld", zei Di Giannantonio. "Ik geloof nog steeds dat we iets kunnen doen om daar te blijven racen, want de MotoGP verdient een circuit als dit. Natuurlijk is het qua uitloop en paddock anders dan we gewend zijn, maar het was ook iconisch en bijzonder. Eerlijk gezegd ben ik er niet blij mee, maar laten we afwachten."

Vrijwel alle MotoGP-rijders balen dat de sport vertrekt van Phillip Island. Foto door: William West - AFP - Getty Images

Die mening werd gedeeld door Pedro Acosta. "Uiteindelijk was dit het enige legendarische circuit van vroeger dat nog op de kalender stond. Het is best jammer om te zien dat dit soort circuits van de kalender verdwijnen", verklaarde de jongeling van KTM's fabrieksteam.

Enkele vraagtekens over veiligheid

Over de stap van de MotoGP om op een stratencircuit in Adelaide te gaan racen, verschilden de meningen iets meer. Dat had onder meer te maken met het veiligheidsaspect: op stratencircuits staan de muren over het algemeen dicht op de baan en ook zijn er relatief weinig uitloopstroken, wat mogelijk voor onveilige situaties zou kunnen zorgen als er crashes zijn.

Johann Zarco betwijfelde dan ook of het circuit in Adelaide ook echt een stratenbaan wordt. "Ik dacht dat we naar een ander circuit zouden gaan en dat is goed, zodat je ergens anders in Australië bent. Maar om dan naar een stratencircuit te gaan... Het wordt nooit echt een stratencircuit, want we hebben ruimte nodig voor de veiligheid", vertelde de Fransman van Honda LCR. "Je kunt je niet echt voorstellen om het op straat te doen, tenzij het een heel klein circuit wordt."

Di Giannantonio bleek ook benieuwd naar hoe de MotoGP en de organisatie van de race in Adelaide omgaan met enkele veiligheidsaspecten: "Het is een nieuw avontuur voor de MotoGP om een circuit in een stad te bouwen. Het wordt interessant om te zien hoe ze het doen, vooral met betrekking tot het asfalt, de eventuele gaten en de witte lijnen. Het omtoveren van de straten tot een circuit wordt ook interessant om te zien."

Jack Miller bekijkt de lay-out van het MotoGP-stratencircuit in Adelaide. Foto door: Uncredited

Iemand die niet verwacht dat het veiligheidsaspect onder gaat sneeuwen bij de verplaatsing van de Australische GP, was Marco Bezzecchi: "Ik weet zeker dat ze aan alle veiligheidskwesties gedacht hebben. Ze weten dat we al veel riskeren op normale circuits, dus ik ben er zeker van dat ze alle voorzorgsmaatregelen nemen. Alles zal goed zijn."

Stap naar stratencircuit positief benaderen

Diverse andere rijders lieten zich positief uit over het feit dat de MotoGP het in Adelaide wil proberen op een stratencircuit. De sport reed in de moderne tijd nog nooit op openbare wegen in een stadscentrum, maar daar komt in 2027 dus verandering in. "Ik kijk wel uit naar deze nieuwe move van de organisatie. Laten we afwachten hoe het uitpakt. Ik kijk ernaar uit en ik heb vertrouwen in de organisatie", oordeelde Morbidelli.

"Ik heb nog nooit op een stratencircuit geracet, dus ik vermoed dat dit ook heel vet kan worden. Ik denk dat het heel goed wordt voor het publiek, dat waarschijnlijk makkelijker bij het circuit kan komen", benoemde Brad Binder een mogelijk voordeel van racen op een stratencircuit. Teamgenoot Acosta voegde toe: "Een stratencircuit klinkt best... oké, aangezien ik de Isle of Man ook heel vet vind."

Maverick Viñales hield zich intussen meer op de vlakte over de verplaatsing van de Australische GP. Hij gaf aan met een open blik naar de verandering te kijken. "Ik heb nog niet met de bazen gesproken, maar er moeten verschillende redenen voor zijn. We gaan proberen ernaar te luisteren", aldus Viñales. "Als we naar een ander circuit moeten gaan, dan doen we dat en moeten we dat op een positieve manier benaderen."