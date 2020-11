Verkeerde bandenkeuze kost Rins tweede plaats in kampioenschap

De Suzuki-coureur stond voorafgaand aan de laatste race op vier punten van Franco Morbidelli, die de tweede plaats bezette in het klassement. Ook in het constructeurskampioenschap kon Suzuki nog een woordje meespreken, maar na het uitvallen van wereldkampioen Joan Mir stond Rins er alleen voor. Hij kon zijn opmars na een aanvankelijk sterke start echter niet voltooien. Hij wees daarvoor naar de banden. Voor de Portugese Grand Prix had Michelin vier verschillende compounds voor de achterkant, twee daarvan waren van het hardste soort: de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch (met twee soorten rubber aan de beide kanten van de banden). Alle rijders begonnen op de symmetrische harde achterband met uitzondering van Johann Zarco, Maverick Viñales en de beide Suzuki-rijders.

“Ik ben blij met het hoe het kampioenschap verlopen is na de problemen aan het begin van het seizoen, maar het is jammer dat we niet hebben kunnen vechten voor de constructeurstitel en de tweede plaats in het kampioenschap”, begon Rins. “In de laatste race hebben we niet de goede achterband gekozen. In de eerste ronden ging het aardig, maar na een paar ronden werd het slechter en kon ik de bochten naar links niet meer aanvallen.” Na de eerste ronden lag de Catalaan op de zesde plaats, maar hij viel al snel terug naar de vijftiende plaats. Dat was uiteindelijk ook zijn positie aan de finish. “Door het verloop van de race heb ik eigenlijk niet gedacht aan het kampioenschap. Toen ik posities verloor en zag dat Pol [Espargaro] voor me lag, dacht ik nog dat ik vierde of vijfde zou worden. Dus wat betreft de race kan ik eigenlijk nog blij zijn met de derde plaats, dat ontdekte ik bij terugkomst in de pitbox.”