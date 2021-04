Of je nu je eerste motor koopt of een tweede motor voor erbij koopt, door aanbieders van motorverzekeringen te vergelijken kun je op je premies besparen. Een motorverzekering vergelijken is altijd een goed idee!

Wat beïnvloedt de kosten van een motorverzekering?

Er zijn veel dingen die de kosten van je motorverzekering kunnen beïnvloeden. De meeste zijn vergelijkbaar met die van een autoverzekering.

De prijs van je motorverzekering zal deels afhangen van het dekkingsniveau dat je kiest. Ook je leeftijd, waar je woont, de grootte van je motor en je schadeverleden zullen de prijs van de verzekering beïnvloeden.

Je leeftijd en je ervaringsniveau kunnen een groot verschil maken voor de prijs van je verzekering. Als je erg jong bent, zul je waarschijnlijk merken dat de verzekering duurder is, omdat je als groter risico wordt beschouwd.

De motor zelf. Als je een dure of zeldzame motor hebt, zal je verzekering meestal meer kosten om het potentiële risico en de kosten van reparaties of zelfs diefstal te dekken.

Rijgeschiedenis. Als je eerdere rijveroordelingen hebt, zul je meestal meer betalen.

Waar je woont als je in een gebied met veel criminaliteit woont, kun je verwachten dat je meer betaalt.

Het aantal gereden kilometers. Hoe meer je rijdt, hoe groter de kans dat je een ongeluk krijgt, dus zul je meer moeten betalen.

Beveiliging. Motoren kunnen een groter risico op diefstal lopen, eventuele beveiligingsvoorzieningen kunnen helpen de kosten van je verzekering omlaag te brengen. Voorbeelden zijn sloten en startonderbrekers.

Het eigen risico. Dit spreekt natuurlijk voor zich, hoe hoger het eigen risico, hoe lager je premie. En andersom!

Het dekkingsniveau. Het dekkingsniveau zal meestal van invloed zijn op de kosten van je verzekering. Maar ga er niet van uit dat het laagste dekkingsniveau altijd het goedkoopst is.

Verzekeringspolissen zijn net als motoren – wat voor de ene persoon een fantastische motor of verzekering is, is voor de ander misschien niet de beste optie. Weeg je behoeften af en wees altijd realistisch. Dat is het beste uitgangspunt bij het kiezen van een polis. Vergeet ook niet om online beoordelingen te lezen. Lees online recensies, geschreven door geverifieerde klanten die hun ervaring met de verzekeringsmaatschappij delen.

Houd bovenstaande punten in gedachten als je kiest voor een motorverzekering en zorg er ook voor dat je je polis op tijd vernieuwt. Daarnaast: als je je polis vernieuwt, zorg er dan voor dat je je eigen wensen en eisen nog eens goed onder de loep neemt om te bepalen of de dekking aan je eisen voldoet of niet.