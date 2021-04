Vrijdagochtend maakte Dorna bekend dat het wereldkampioenschap MotoGP vanaf 2022 naar het Mandalika Street Circuit gaat. Mogelijk wordt er dit jaar nog getest. Ook het WK Superbikes zou dit jaar al naar Indonesië moeten voor de eerste race. Het circuit is onderdeel van een groot project waarmee het toerisme op Lombok een boost moet krijgen. Naast het circuit worden er ook hotels en een golfbaan gebouwd.

Bij de bouw van de faciliteiten is echter vastgesteld dat de mensenrechten geschonden zijn, zo blijkt uit een stuk dat op 31 maart gepubliceerd werd door Olivier De Schutter. Hij is rapporteur van de VN op het gebied van armoede en mensenrechten. In het rapport staat onder meer geschreven dat inwoners van het eiland gedwongen zijn hun huizen achter te laten zonder dat ze daarvoor een passende compensatie hebben gekregen. Het project is gefinancierd door de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) met een gigantische investering van 1 miljard dollar.

De AIIB wordt een gebrek aan zorgvuldigheid verweten en is ‘medeplichtig’ aan het schenden van mensenrechten omdat men niet tijdig ingegrepen heeft. Experts schrijven: “In het licht van de donkere geschiedenis van de schending van mensenrechten en het innemen van land kan de AIIB, evenals andere bedrijven, niet wegkijken en doorgaan alsof het ‘business as usual’ is. Het falen om de schending van mensenrechten te voorkomen en aan te pakken maakt hun medeplichtig aan dergelijke schendingen.”

De Schutter voegt toe: “Het Mandalika-project stelt de lovenswaardige verbintenissen van Indonesië ten aanzien van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de onderliggende verplichtingen op het gebied van mensenrechten op de proef. Het stimuleren van massatoerisme waarbij mensenrechten geschonden zijn, is in de basis in strijd met het concept van duurzame ontwikkeling. De tijd is voorbij dat slechts een kleine groep profiteert van grote circuits en internationale toeristische infrastructuurprojecten waar de bevolking als geheel last van heeft. In het tijdperk na COVID moet de economie gericht zijn op het versterken van lokale gemeenschappen, het verbeteren van hun welvaart en deelname in de besluitvorming. Wij dringen er bij de Indonesische regering op aan ervoor te zorgen dat het ITDC de mensenrechten en de rechtsstaat eerbiedigt, en dat de AIIB en particuliere ondernemingen geen projecten en activiteiten financieren of zich ermee inlaten die bijdragen tot schendingen en misbruiken van de mensenrechten."

Mandalika visits Photo by: Dorna