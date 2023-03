Verbeterde ECU nog niet voor volledige MotoGP-grid beschikbaar

De MotoGP introduceerde in 2018 gelijkwaardige elektronica voor alle motoren om de verschillen in het veld te verkleinen. Sindsdien werd de identieke ECU van Magneti Marelli gebruikt die door de teams ‘AGO’ genoemd werd. Voor dit seizoen is er een flinke update gedaan en krijgen de teams het BAZ-model tot hun beschikking. Voor de MotoGP-test in Sepang zouden alle teams van vier dergelijke units voorzien worden, maar problemen bij een leverancier hebben ervoor gezorgd dat dit niet gelukt is.

Op dit moment hebben alleen de vijf fabrieksteams van het kampioenschap het nieuwe BAZ-model, de satellietteams moeten het voorlopig doen met het oude model. Het is niet duidelijk wanneer ook zij voorzien worden van de nieuwe BAZ ECU, maar gevreesd wordt dat het een kwestie van maanden kan zijn. “De leverancier heeft niet genoeg halfgeleiders om aan alle teams te leveren, vooralsnog hebben alleen de fabrieksteams het ontvangen”, bevestigt een engineer van Ducati aan deze site.

Er zijn geen zorgen over de prestatieverschillen tussen de twee units. “Het is niet zo dat deze nieuwe unit radicaal veranderd is, het is een iets krachtigere evolutie. Het probleem is dat het nog niet ver ontwikkeld is en wat dat betreft is het geen voordeel op het oude model.” Wel heeft het nieuwe BAZ-model meer geheugen en kan het data op hogere snelheid verwerken in het uploaden en downloaden van informatie, heeft deze site vernomen. “Het gaat meer om een veiligheidsupdate voor de temperatuur, het is misschien beter maar de software is hetzelfde”, zegt een Honda-medewerker tegen Motorsport.com. “We hebben tests gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de rijders geen verschil voelen.”

Van Aprilia is bekend dat ze in Sepang problemen hadden met de nieuwe ECU. Het team is de aankomende dagen in Jerez om een oplossing voor het probleem te zoeken. Hoewel het reglement voorschrijft welke ECU teams moeten gebruiken, staat niet omschreven op welk moment in het seizoen dit moet gebeuren. Zo kan het zo zijn dat er tijdens de openingsrace in Portugal een verschil is tussen de ECU’s die teams gebruiken.