Sinds zijn entree in de MotoGP geldt Marc Márquez niet alleen als een van de succesvolste rijders in de klasse, maar ook als een van de spectaculairste. Dat laatste werd hem echter lang niet altijd in dank afgenomen door zijn concurrenten, onder wie Jorge Lorenzo. De drievoudig MotoGP-kampioen, die in 2019 de teamgenoot van Márquez was bij het fabrieksteam van Honda, vertelde op het Festival dello Sport in Italië dat hij aanvankelijk niet echt onder de indruk was van de manier waarop zijn concurrent ten strijde trok. "In 2013 accepteerde ik zijn manier van racen niet, want hij was heel erg agressief. Nu toont hij iets meer 'respect' naar zijn concurrenten", benoemde Lorenzo een belangrijk verschil. "Het moet ook gezegd worden dat de regels nu strenger zijn dan tien jaar geleden."

Márquez won zes MotoGP-titels in zijn eerste zeven seizoenen in de klasse. Lorenzo was in 2015 de enige die de hegemonie van de toenmalig Honda-rijder doorbrak. Vanaf 2020 ging het vervolgens bergafwaarts. In 2020 brak de rijder uit Cervera in Jerez zijn bovenarm, waarna een lange revalidatie met vier operaties volgde. Eenmaal fit bleek de Honda RC213V niet competitief meer te zijn, wat Márquez tot een overstap naar Gresini Ducati verleidde. Als die zware blessure er niet was geweest, dan was zijn loopbaan volgens Lorenzo waarschijnlijk anders verlopen. "Op sportief gebied is hij een beest. Sinds 2020 heeft hij alleen heel veel pech gehad met zijn fysieke toestand. Zonder deze problemen had hij nog twee of drie wereldtitels gewonnen."

Dit jaar maakt Márquez met vier races voor de boeg nog kans op zijn zevende MotoGP-titel, al heeft hij dat niet meer in eigen hand. Volgend jaar hoopt de 31-jarige Spanjaard alsnog zijn negende wereldtitel in totaal veilig te stellen. Hij stapt dan op bij het fabrieksteam van Ducati, de formatie waar Lorenzo in 2017 en 2018 voor reed. Die samenwerking leverde geen wereldtitels op, maar zelf denkt hij dat dit wel mogelijk was geweest als hij nog enkele jaren was gebleven. "Ik vind het heel jammer dat ik geen wereldtitel met het Italiaanse merk heb gewonnen. Ik ben ervan overtuigd dat we wereldkampioen waren geworden als ik nog twee jaar was gebleven. Nu heeft Ducati de beste motor, die geen zwakke plekken heeft."