Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"

Formule 1
Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië

Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië

Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Formule 1
Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey

Wheatley verlaat Audi F1 en lijkt op weg naar Aston Martin

Formule 1
Wheatley verlaat Audi F1 en lijkt op weg naar Aston Martin

Mercedes wijst plaatsvervangend teambaas F1-team aan

Formule 1
Mercedes wijst plaatsvervangend teambaas F1-team aan

Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

MotoGP
GP van Brazilië
Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië
MotoGP GP van Brazilië

Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

De MotoGP heeft het programma voor de vrijdag van de Grand Prix van Brazilië noodgedwongen moeten aanpassen, nadat de start van de Moto3-training werd uitgesteld wegens de baanomstandigheden.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Circuit Goiânia, vrijdagochtend

Voor het eerste raceweekend in Brazilië sinds 2004 is de MotoGP afgereisd naar Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Voor alle deelnemers in de koningsklasse, Moto2 en Moto3 is dat een compleet nieuw circuit en om die reden werd het tijdschema voor de vrijdagse actie op voorhand al aangepast.

Alle trainingen op de eerste dag van de Braziliaanse GP zijn een stukje langer dan gebruikelijk, zodat de rijders extra tijd krijgen om het circuit te leren kennen. Dit had ook als gevolg dat er ietwat geschoven moest worden met de aanvangstijden van de trainingen van de Moto2 en MotoGP. Toch konden ook deze plannen vrijdag meteen de prullenbak in.

Meer over de GP van Brazilië:

De start van de eerste sessie van het weekend, de eerste vrije training van de Moto3, moest namelijk uitgesteld worden. De start stond gepland voor 9.00 uur lokale tijd, oftewel 13.00 uur in Nederland, maar vanwege de baanomstandigheden kon de lichtste Grand Prix-klasse pas een uur later dan gepland de baan op. De regen die viel in Goiânia zorgde op het asfalt niet voor problemen, maar wel in de uitloopstroken en grindbakken.

Dit heeft ook weer gevolgen voor het programma van de Moto2 en MotoGP, want ook hun eerste training werd hierdoor met een uur uitgesteld. De Moto2, met Nederlanders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh, begint om 15.00 uur Nederlandse tijd aan de eerste oefensessie in Brazilië. De training eindigt om 15.50 uur, waarna de MotoGP om 16.05 uur aan VT1 begint. De rijders uit de koningsklasse krijgen ditmaal 60 minuten baantijd in de eerste training.

De aanloop naar de terugkeer van de GP van Brazilië verliep al niet probleemloos.

De aanloop naar de terugkeer van de GP van Brazilië verliep al niet probleemloos.

Foto door: Uncredited

Ook het middagprogramma in Brazilië is aangepast. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Moto3 en Moto2 een met tien minuten verlengde tweede training van respectievelijk 45 en 50 minuten zouden draaien, maar dit is teruggedraaid. De MotoGP-training zou 75 minuten duren, maar dat is eveneens teruggebracht naar de gebruikelijke 60 minuten. Ook begint de sessie iets later dan gepland door de eerder op de dag opgelopen vertraging.

Nieuw tijdschema vrijdag MotoGP GP van Brazilië

Klasse Sessie Nederlandse tijd (CET)
Moto3 Eerste vrije training 14.00u - 14.45u
Moto2 Eerste vrije training 15.00u - 15.50u
MotoGP Eerste vrije training 16.05u - 17.05u
Moto3 Training 18.15u - 18.50u
Moto2 Training 19.05u - 19.45u
MotoGP Training 20.00u - 21.00u

MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP tijden: Het late tijdschema voor de terugkerende GP van Brazilië

MotoGP Brazilië 2026: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
MotoGP Brazilië 2026: Hoe laat, MotoGP op tv, Ziggo Sport en meer

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?