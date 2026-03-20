Valse start voor MotoGP in Brazilië: vrijdagprogramma op de schop

Voor het eerste raceweekend in Brazilië sinds 2004 is de MotoGP afgereisd naar Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiânia. Voor alle deelnemers in de koningsklasse, Moto2 en Moto3 is dat een compleet nieuw circuit en om die reden werd het tijdschema voor de vrijdagse actie op voorhand al aangepast.

Alle trainingen op de eerste dag van de Braziliaanse GP zijn een stukje langer dan gebruikelijk, zodat de rijders extra tijd krijgen om het circuit te leren kennen. Dit had ook als gevolg dat er ietwat geschoven moest worden met de aanvangstijden van de trainingen van de Moto2 en MotoGP. Toch konden ook deze plannen vrijdag meteen de prullenbak in.

De start van de eerste sessie van het weekend, de eerste vrije training van de Moto3, moest namelijk uitgesteld worden. De start stond gepland voor 9.00 uur lokale tijd, oftewel 13.00 uur in Nederland, maar vanwege de baanomstandigheden kon de lichtste Grand Prix-klasse pas een uur later dan gepland de baan op. De regen die viel in Goiânia zorgde op het asfalt niet voor problemen, maar wel in de uitloopstroken en grindbakken.

Dit heeft ook weer gevolgen voor het programma van de Moto2 en MotoGP, want ook hun eerste training werd hierdoor met een uur uitgesteld. De Moto2, met Nederlanders Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh, begint om 15.00 uur Nederlandse tijd aan de eerste oefensessie in Brazilië. De training eindigt om 15.50 uur, waarna de MotoGP om 16.05 uur aan VT1 begint. De rijders uit de koningsklasse krijgen ditmaal 60 minuten baantijd in de eerste training.

Ook het middagprogramma in Brazilië is aangepast. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Moto3 en Moto2 een met tien minuten verlengde tweede training van respectievelijk 45 en 50 minuten zouden draaien, maar dit is teruggedraaid. De MotoGP-training zou 75 minuten duren, maar dat is eveneens teruggebracht naar de gebruikelijke 60 minuten. Ook begint de sessie iets later dan gepland door de eerder op de dag opgelopen vertraging.

Nieuw tijdschema vrijdag MotoGP GP van Brazilië

Klasse Sessie Nederlandse tijd (CET) Moto3 Eerste vrije training 14.00u - 14.45u Moto2 Eerste vrije training 15.00u - 15.50u MotoGP Eerste vrije training 16.05u - 17.05u Moto3 Training 18.15u - 18.50u Moto2 Training 19.05u - 19.45u MotoGP Training 20.00u - 21.00u