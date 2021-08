Rossi zet carrière voort in autosport: "Niet zomaar voor de lol”

Na 26 seizoenen neemt Rossi aan het einde van dit jaar afscheid van de MotoGP. De Italiaan kondigde vorige week in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken aan dat hij bezig is aan zijn laatste jaar op de tweewielers, al maakte hij er geen geheim van dat hij zich daarna wil gaan storten op het racen met vier wielen.

Terug naar de basis

Met zijn aanstaande avontuur in de autosport keert Il Dottore eigenlijk terug naar de basis. De 42-jarige Italiaan begon zijn carrière namelijk in de karts. “Ik race altijd al graag met auto’s”, vertelt Rossi wanneer hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar zijn plannen na zijn vertrek uit de MotoGP. “Ik ben begonnen in de karts, omdat Graziano [zijn vader] bang was voor racen met motoren. Hij heeft daar een hoop blessures aan overgehouden, dus hij dacht dat het racen met auto’s wel iets veiliger zou zijn.”

“Ik begon dus met een kart, maar na twee of drie jaar probeerde ik een mini-bike uit. Daarna heb ik gelukkig geracet met motoren omdat ik niet weet of ik in de autosport dezelfde resultaten zou hebben behaald. Misschien niet, dus uiteindelijk was het een goed besluit. Racen met auto’s is echter altijd een passie van mij gebleven.”

Hoewel Rossi dus geen idee heeft hoe snel hij daadwerkelijk is op vier wielen, wil hij zijn overstap naar de auto’s wel serieus aanpakken: "Tijdens mijn carrière op de motor heb ik ook mijn vaardigheden in de auto’s altijd proberen te verbeteren. Ik ben altijd blijven racen om klaar te zijn voor dit moment. Maar ik weet niet, ik weet niet wat mijn niveau is. Het zal niet hetzelfde zijn als op de motor, maar je racet nooit zomaar voor de lol. Als je een echter rijder bent, race je om mee te doen en om te vechten voor overwinningen. Je probeert altijd een goed resultaat te scoren.”

Rossi heeft in het verleden al met diverse raceauto’s. gereden. Zo nam hij met een GT3 meerdere malen deel aan 12-uursraces, verscheen hij regelmatig aan de start van de rally van Monza en nam hij ook deel aan drie WK-rally’s, met een elfde plek in de rally van Nieuw-Zeeland in 2006 als beste resultaat. Ook testte hij voor het Formule 1-team van Ferrari en overwoog hij in 2007 zelfs even om de overstap te maken naar de koningsklasse van de autosport. In 2019 reed hij voor het laatst in een Formule 1-auto. Toen nam hij plaats achter het stuur van de Mercedes van Lewis Hamilton, terwijl de Brit op zijn beurt op de Yamaha van Rossi klom.

Rossi droomt van Le Mans-deelname

Rossi weet nog niet voor welke autosportdiscipline hij kiest na zijn vertrek uit de MotoGP, maar de coureur uit Urbino heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans: ‘Op dit moment weet ik echt nog niet met welke auto’s of aan welke races ik ga deelnemen. Ik heb al eerder gezegd dat ik wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans en over de hele wereld aan races wil deelnemen, dus ik denk dat ik er wel van kan gaan genieten.”