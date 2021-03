Nieuwe start voor Rossi: “Minder mensen, een andere werkwijze”

Rossi tekende een eenjarig contract en moet presteren om ook voor 2022 een zitje veilig te stellen, al kijkt de Italiaan de eerste races naar zijn eigen presteren voor hij een knoop doorhakt over het verlengen van zijn loopbaan. Zeelenberg denkt dat de nieuwe omgeving voor Rossi positief uit kan pakken. “Het is voor Vale een goede stap om in een andere omgeving te komen”, verklaarde hij tijdens een mediasessie met onder andere Motorsport.com. “Niet dat het fabrieksteam hem veel druk geeft, hij is oud en wijs genoeg om daar mee om te gaan. Vale houdt van de aandacht, zijn rugzak is groot genoeg om daar mee om te gaan. Maar ook de andere sfeer binnen ons team, onze werkwijze is iets anders dan bij het fabrieksteam omdat er minder druk is.”

Op technisch vlak krijgt Rossi ook meer rust. Hij hoeft zich minder te bemoeien met de ontwikkeling van de machine en krijgt daarnaast minder input van de Japanse engineers, die normaal gesproken een flinke vinger in de pap hebben als het aankomt op de afstelling van de Yamaha M1. “Er zijn minder mensen die een woordje mee willen spreken over de afstelling van de motor”, aldus Zeelenberg. “Ik denk dat het hem gaat helpen dat er binnen het team een iemand is die daarvoor verantwoordelijk is [crew-chief Davide Muñoz]. In het fabrieksteam is het anders, daar zijn veel stemmen en veel mensen met invloed op een bepaald vlak. Zij voelen verantwoordelijkheid op dat vlak. Dat is niet altijd een makkelijke manier om te werken. Er zijn veel meningen en soms verlies je tijd en ook een duidelijke richting. Dat is bij ons iets makkelijker. We hebben het team op een andere manier in moeten richten, we hebben niet zoveel protocollen als bij het fabrieksteam.”

'Franco laten schitteren ook prioriteit'

Eerder bleek al dat Rossi zich op bepaalde vlakken toch wel wat moest schikken bij zijn overstap naar SRT. Hij moest afscheid nemen van bepaalde monteurs en ook had Rossi geen zeggenschap over de inrichting van de pitbox. Gevraagd naar de situatie in de SRT-box, zei Zeelenberg: “Toen we spraken met Vale heb ik hem laten weten dat hij de vervanger is van Fabio en dat hij ook aan die kant van de box zit. Dat is geen probleem. We willen de situatie in de box duidelijk houden. Hij komt bij ons team met ondersteuning van Yamaha, dat geeft ons een iets andere situatie dan voorheen. Eerder betaalden we onze rijders zelf en dit jaar staat Rossi op de loonlijst bij Yamaha. Dat is een ander verhaal en we hebben dat geaccepteerd, maar we willen ook zorgen dat Franco alle mogelijkheid heeft om te schitteren. Hij is op dit moment de sterkste coureur wat betreft de resultaten.”