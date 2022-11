Valentino Rossi viert wereldkampioen Bagnaia: "Het werd tijd ook"

De negenvoudig wereldkampioen hield zich zondag op de achtergrond in Valencia, maar hij wilde het niet aan zich voorbij laten gaan. Een jaar geleden nam de 43-jarige rijder afscheid op het Circuit Ricardo Tormo, nu deed hij mee in de festiviteiten toen Francesco Bagnaia de finish bereikte na een nerveuze wedstrijd. Hij werd negende, maar deed ruim genoeg om de eerste Ducati-wereldtitel in vijftien jaar binnen te halen. Voor Rossi was nog belangrijker dat Bagnaia de eerste Italiaanse wereldkampioen is in vijftien jaar.

“Dit is zeker de beste manier”, zegt Rossi. “Het werd tijd dat een Italiaan het MotoGP-kampioenschap zou winnen. Dat Pecco het doet, dat is speciaal voor ons.” Gevraagd naar de kwaliteiten van Bagnaia, zegt Rossi: “Hij is een rijder die je erg betrekt in zijn proces, het is goed om hem erbij te hebben. Dat is een geweldige kwaliteit van Pecco. Iedereen die voor hem werkt, doet dat met 100 procent overtuiging.”

Het VR46-team stond in 2022 voor het eerst zelfstandig op de grid. Marco Bezzecchi behaalde in Assen voor het eerst een podium met de formatie, hij werd ook rookie van het jaar. Luca Marini raakte naarmate het seizoen vorderde steeds beter op stoom en eindigde op de twaalfde plek in het kampioenschap. “Ze hebben het geweldig gedaan, het was niet makkelijk om een MotoGP-team te organiseren, maar ze hebben het goed laten werken. Ik dacht dat het niet zou gebeuren, maar niets is minder waar. Daarvoor wil ik iedereen complimenteren.”

De onderkant van de VR46 Academy droogt inmiddels een beetje op. Rossi is naar eigen zeggen niet voornemens om nog veel meer Italiaans talent naar het wereldkampioenschap te brengen. “Op dit moment willen we de lat voor de Academy hoger leggen met onze huidige rijders. We hebben vier coureurs in MotoGP, [Celestino] Vietti had een geweldige start van het Moto2-sezioen. Ik mag ook [Andrea] Migno niet vergeten, ik hoop dat we voor hem volgend jaar een motor kunnen vinden. Ik kijk op dit moment niet naar jongere rijders, misschien komt dat omdat we zelf ook meegegroeid zijn, maar ik denk dat het goed is om onze eigen jongens te helpen.