Rossi: Vertrek Viñales bij Yamaha verandert niets aan mijn toekomst

Dit weekend ontstonden de eerste geruchten dat Maverick Viñales eind 2021 zou willen vertrekken bij Yamaha. Na de dramatische wedstrijd op de Sachsenring zou er sprake zijn van een vertrouwensbreuk tussen de Spaanse rijder en de Japanse fabrikant. Zondag ontkende Viñales na de TT van Assen nog dat een vertrek in kannen en kruiken was, maandag bleek het toch anders te zitten. Yamaha kondigde aan dat het contract met wederzijdse instemming een jaar eerder dan gepland ontbonden wordt. Voor Viñales ligt daardoor de weg open om de overstap naar Aprilia te maken.

Op papier kan dat gevolgen hebben voor de toekomstplannen van Valentino Rossi. Zijn contract met Yamaha loopt eind 2021 af en het is nog onduidelijk of de zevenvoudig MotoGP-kampioen zijn carrière volgend jaar voortzet. Het vertrek van Viñales lijkt hem de ruimte te bieden om nog een jaar aan te blijven, maar na de GP van Nederland vertelde Rossi aan Motorsport.com dat een besluit volledig blijft afhangen van zijn resultaten. “Het lijkt erop dat er iets gaat veranderen in de komende week. Ik weet het niet helemaal, maar misschien gaat er iets onverwachts gebeuren. Maar eerlijk gezegd verandert het voor mij niets aan mijn besluit, want dat besluit hangt af van de resultaten. Wat er gebeurt bij het andere team en de andere Yamaha’s, dat maakt weinig verschil [voor mijn plannen].”

De race op het TT Circuit Assen verliep voor Rossi dramatisch. De negenvoudig wereldkampioen kende een behoorlijke kwalificatie met plaatsing voor Q2, maar startte slecht en viel terug naar de 21ste positie. In de zevende ronde kwam de Petronas SRT-rijder ten val, waardoor zijn mogelijk laatste race op Assen uitdraaide op een teleurstelling. De verwachting is dat Rossi in de vijf weken durende zomerstop een besluit neemt over zijn toekomst. Dat besluit hangt dus af van de resultaten, maar daarbij kijkt Rossi verder dan alleen de Nederlandse GP.

“Het gaat niet om vandaag. Ik heb altijd gezegd dat ik weet dat dit een moeilijk, enorm uitdagend jaar is. Maar mijn besluit voor volgend jaar hangt sterk af van de resultaten”, aldus Rossi. “En de resultaten in de eerste helft van het seizoen zijn niet wat wij ervan verwachtten. We hoopten sterker te zijn en om betere posities te vechten. Dit resultaat helpt ons dus niet. Nu is nog niet het moment, want vanaf het begin van het seizoen heb ik gezegd dat ik in de komende weken [van de zomerstop] een besluit neem over volgend jaar. Zo gaat het zijn en we laten het weten als we een besluit hebben genomen.”