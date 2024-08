Rossi vergelijkt Bagnaia met Max Verstappen: "Dat doen kampioenen"

Francesco Bagnaia won afgelopen weekend in Oostenrijk zijn zevende Grand Prix van het huidige MotoGP-seizoen. De Italiaan rekende af met titelrivaal Jorge Martín en zette de Spanjaard meteen ook op vijf punten achterstand in de titelstrijd. Samen steken ze momenteel met kop en schouders boven de rest van het veld uit en dat ziet Valentino Rossi ook. De zevenvoudig MotoGP-kampioen complimenteert Martín met de ontwikkeling die hij de laatste jaren heeft doorgemaakt. "Martín staat er, het lukt hem altijd om iets meer te hebben. Hij is heel kalm, hij rijdt goed en is ongelofelijk snel. Hij heeft zich op alle vlakken enorm verbeterd, maar op dit moment heeft Bagnaia geen zwakke plek", vertelt Rossi aan Sky Sport Italia.

Diezelfde Bagnaia wordt door de huidige WEC-coureur vergeleken met Formule 1-kampioen Max Verstappen. "Hij heeft de snelheid over één ronde en hij staat er altijd bij de start. Dat is iets heel belangrijks, iets wat kampioenen als Verstappen doen in de Formule 1. Het is niet makkelijk om altijd goed te starten. Zo nu en dan maak je een fout, maar hij staat er altijd. En hij is ongelofelijk snel." Rossi ziet dat Bagnaia momenteel uitstekend presteert onder druk, maar zijn grote kracht is iets anders: "Hij is agressief, maar geen smerige rijder. Hij racet netjes, maar hij is niet lief. Het is de juiste mix van agressie en ondeugendheid. Hij bestuurt de Ducati onder het remmen met overstuur, maar ook met veel kilometers op de banden maakt hij geen fouten."

Klein verschil tot het einde?

Na de sprintrace in Oostenrijk stonden Martín en Bagnaia op gelijke hoogte, maar in de hoofdrace eiste laatstgenoemde dus alleen de leiding in handen. Het verschil is echter nog heel klein en het zou Rossi niet verbazen als dat tot het einde van het seizoen zo blijft. "Er is een goede kans. Veel hangt dan af van de dynamiek", legt Rossi uit. "Bagnaia heeft al veel punten goedgemaakt, want hij stond al 44 punten achter. Die heeft hij ingelopen en nu staat hij er. Het wordt in ieder geval een goed gevecht, want Martín is een heel snelle rijder die weinig fouten maakt en goed kan starten. Dat zijn de belangrijke dingen in de hedendaagse MotoGP, dus het wordt een goed gevecht tot het einde."

"Voor de zomerstop stond Pecco er beter voor, want hij haalde hem bij en passeerde hem ook. Maar ondanks het feit dat hij volgend jaar niet meer bij Ducati zit en naar een ander team overstapt, stond Martín er meteen na de vakantie en wist hij weer een voorsprong te nemen", vervolgde Rossi, die er wel over uit is dat Martín en Bagnaia momenteel de maatstaf zijn in de MotoGP. "Van buitenaf zijn ze allebei altijd degenen die iets extra's hebben. Je ziet ook dat ze op de belangrijkste punten van de baan een paar tienden extra hebben."