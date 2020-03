Rossi moet beslissing over toekomst uitstellen door corona

Het MotoGP-circus maakte zich begin maart op voor de seizoensopener in Qatar, maar door de inreisbeperkingen vanwege het coronavirus kon de topklasse niet afreizen. De Moto2 en Moto3 kwamen in het oliestaatje nog wel in actie maar vervolgens werden ook de races in Thailand, Amerika en Argentinië verzet. De kans dat de eerstvolgende race die nog op de agenda staat, op 3 mei in het Spaanse Jerez de la Frontera, wel verreden wordt lijkt klein.

Dit oponthoud gooit de plannen van Valentino Rossi aardig door de war. De Yamaha-fabrieksrijder wilde de eerste Grands Prix van het jaar gebruiken om een beslissing te nemen over zijn toekomst. Het contract van de legendarische Italiaan loopt eind dit jaar af en hij moet binnenkort de knoop doorhakken: nog een nieuwe deal tekenen of zijn helm aan de wilgen hangen.

“We vernamen pas op de zondag voordat we naar Qatar zouden vertrekken dat we niet zouden gaan racen”, vertelde Rossi in een videocall met Sky Italia. “Dat heeft mijn plannen flink overhoop gegooid. We moeten afwachten wanneer we weer kunnen rijden. Het lijkt nog wel even te gaan duren, het EK voetbal is al uitgesteld. Ik had gehoopt na het eerste deel van het seizoen een beslissing te kunnen nemen of ik wel of niet doorga maar dit verandert alles. Ik zou graag een paar races rijden om in te zien hoe competitief ik kan zijn, dat is erg belangrijk.”

"Juichen voor de mensen in Bergamo en Brescia"

De Italiaan houdt net als veel topsporters thuis zo goed en zo kwaad als het kan zijn conditie op pijl: "Ik heb hier thuis een gym waar ik train en probeer fit te blijven. Hier breng ik veel tijd door. De situatie hier in Tavullia is lastig. Helaas zijn veel mensen ziek, net als in Pesaro. We moeten volhouden, wachten tot dit voorbij is. We juichen voor de mensen in Bergamo en Brescia. Ik heb ernstige beelden voorbij zien komen, het lijkt wel een oorlogsgebied. Ik heb veel vrienden daar. Nu juich ik voor hen terwijl ze normaliter voor mij juichen."

