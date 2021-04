Rossi weet niet of hij tij kan keren in Europa

Waar de andere fabrieksrijders van Yamaha elk met een overwinning uit Qatar vertrokken, kwam Rossi er niet aan te pas tijdens de beide races. De seizoensopener mocht hij nog vanaf de vierde plaats starten, maar in de race kwam hij niet verder dan de twaalfde plek. Een week later werd het helemaal dramatisch toen hij als zestiende aan de meet kwam. Dit alles had te maken met een matige kwalificatie. Rossi moet in de komende races een knoop doorhakken over het al dan niet vervolgen van zijn carrière. Bovendien moet de Italiaan aan bepaalde criteria voldoen voordat Yamaha de gesprekken over een nieuw contract opent.

“Ik weet het niet, elk jaar verandert er van alles”, zei Rossi op de vraag of hij verwacht dat het beter zal gaan tijdens de Europese races. “Ik weet dat veel circuits in Europa goed voor me zijn. Hopelijk kunnen we sterker zijn als we weer in Europa gaan racen. We hebben in de race wel iets gevonden met betrekking tot de elektronica, daardoor kon ik een constanter tempo rijden. Helaas kwamen we daar te laat achter en was mijn startpositie heel slecht. Het werd daardoor heel moeilijk omdat alle rijders heel sterk zijn. Je eindigt op tien seconden en dat is nog niet genoeg voor de vijftiende plaats. We moeten op andere circuits zien hoe het gaat, te beginnen op Portimao. Vanaf dat moment moeten we kijken of we competitief kunnen zijn.”

Morbidelli terug naar oude configuratie

Teamgenoot Franco Morbidelli kwam ook al niet lekker uit de verf, waardoor de opening van het MotoGP-seizoen voor het Sepang Racing Team eentje werd om snel te vergeten. In de eerste wedstrijd werd Morbidelli geplaagd door een technisch probleem, afgelopen weekend kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats. “We hebben een grote aanpassing gedaan, we zijn teruggegaan naar de configuratie waar we begin 2020 mee reden”, aldus Morbidelli. “Tijdens de race ging het zeker beter dan tijdens de eerste. Ik kon vechten. Vanaf de tiende positie was het echt lastig omdat we niet de snelste motor hebben, maar ik was in ieder geval niet weerloos. De problemen waren echter vergelijkbaar met wat we begin vorig jaar hadden, het was lastig om de banden tot het eind goed te houden. De band was snel op.”