De bewuste uitspraken deed Valentino Rossi in de podcast Mig Babol van Andrea Migno, een voormalig Moto3-rijder die lid is van de VR46 Riders Academy. De zevenvoudig MotoGP-kampioen schuift vaker aan en blikt dan terug op enkele rivaliteiten uit zijn rijke loopbaan. Eerder sprak hij over zijn confrontatie met landgenoot Max Biaggi, ditmaal schoof Rossi aan om te praten over zijn ruzie met Marc Márquez. In de podcast besprak Rossi uitgebreid zijn visie op de gebeurtenissen sinds 2015, het jaar dat het conflict ontstond. "Op sportief gebied is dit absoluut het lelijkste dat me ooit is overkomen", zegt de Italiaan over de ruzie.

'Hij bleef mijn kont kussen'

Het conflict tussen Márquez en Rossi vond al vroeg in het seizoen zijn oorsprong. Tijdens de Grand Prix van Argentinië kwam het tot de eerste aanvaring toen ze om de overwinning vochten. "Hij had de medium achterband gekozen, ik de harde. Hij was weggereden, maar ik herstelde me en haalde hem weer bij", schetste Rossi de situatie, die vervolgens een inhaalactie plaatste. "Tot dan toe konden we altijd goed met elkaar opschieten, maar hij kwam hard op me af. Hij dacht dat tegen mij aan botsen de enige kans was die hij had. Hij probeerde me meteen neer te halen en kwam expres achter mij aan om te proberen me van de motor te rijden."

Het illustreerde volgens Rossi het ontbreken van de bereidheid bij Márquez om zijn verlies te accepteren. "Hij wilde niet verliezen. Ik ging terug naar mijn lijn, maar helaas raakten we elkaar. Als je het bij mij doet, doe ik het terug. Toen ging Marc neer en vanaf dat moment viel onze relatie uit elkaar", vervolgde de inmiddels 45-jarige WEC-coureur. Hij vond het eveneens opvallend dat Márquez wilde laten blijken dat er niets aan de hand was. "Ondanks dat voorval bleef hij doen alsof hij het goed met me kon vinden en hij bleef mijn kont kussen."

Opnieuw strijd in Assen

De volgende aanvaring tussen Rossi en Márquez volgde tijdens de TT van Assen. Wederom streden ze om de overwinning met een controversieel voorval in de laatste bocht. "We kwamen in de laatste ronde en ik reed altijd aan kop, maar ik wist dat hij het in de laatste chicane zou proberen. Ik probeerde zo hard mogelijk te remmen, maar ondanks mijn overdreven manier van remmen kwam hij weer naar me toe. Hij wilde me eraf kegelen." Het kwam daarna tot contact, volgens Rossi omdat Márquez de bocht nooit had kunnen halen doordat hij te laat remde.

Door de botsing sneed Rossi de Geert Timmerbocht af, om vervolgens wel als winnaar over de finish te komen. Dat viel niet lekker bij Márquez, constateerde hij na de race. "In parc fermé was hij boos, zo'n gezicht had ik nog nooit gezien. Hij zei tegen me: 'Het is makkelijk om te winnen door af te snijden'. Ik zei tegen hem dat hij tegen mijn rug reed en vroeg hem wat ik moest doen", vervolgde Rossi. "Ik zei hem dat hij objectief moest zijn. Vanaf dat moment was de relatie echt voorbij."

Vervolgens verklaarde Rossi in de podcast dat hij vanaf dit moment in het MotoGP-seizoen 2015 waarschuwingen begon te krijgen. Die kwamen van zijn rechterhand Uccio Salucci, de huidige teambaas van VR46 Ducati, en enkele Spaanse vrienden. "Ze vertelden dat ik voorzichtig moest zijn in de laatste races. Zelfs Uccio zei dat ik moest uitkijken voor Márquez." Het bleken geen loze woorden, want het dieptepunt van het conflict zou pas in de slotfase van de jaargang komen. Om precies te zijn tijdens de double-header in Australië en Maleisië.

Verbale strijd in Maleisië voor uitbarsting op de baan

De kiem voor wat uiteindelijk in Maleisië zou plaatsvinden, werd in Australië gelegd. Over de manier waarop Márquez in de door hem gewonnen race op Phillip Island reed was Rossi niet te spreken: "Hij was zo superieur dat hij mij spiegelde in de race, mij liet verliezen en vervolgens zelf de race won. Ik noem de feiten op. Als je kijkt naar de ronden tijden, dan is dit wat hij deed. Het is niet zo dat het een aanname is, dit is duidelijk wat er gebeurde." Hoewel Márquez met zijn zege vijf punten afsnoepte van Jorge Lorenzo, de teamgenoot én titelrivaal van Rossi, koos de rijder uit Tavullia in Maleisië de aanval door de Honda-rijder tijdens de donderdagse persconferentie te beschuldigen dat hij Lorenzo de wereldtitel wilde laten winnen.

"In Maleisië ging ik tegen hem tekeer in de persconferentie, omdat ik hem te kakken wilde zetten en voor iedereen te zeggen waar hij mee bezig was, in de hoop dat hij ermee zou stoppen", verklaarde Rossi de verbale uithalen in de aanloop naar de race in Maleisië. Wat hem vooral stoorde, was dat Márquez zich in zijn ogen probeerde te bemoeien met zijn titelstrijd met Lorenzo terwijl hij zelf al uitgeschakeld was. "Als je voor de titel vecht, kan ik het begrijpen. Maar als je er niets mee te maken hebt en je ook geen teamgenoot bent, dan moet je het respect hebben om je er niet in te mengen. Je moet gewoon je eigen race rijden en proberen te winnen, meer niet. Dat deed me pijn in Sepang en het heeft me de hele race dwars gezeten."

Rossi praat met Andrea Dovizioso tijdens de persconferentie, terwijl Márquez de pers te woord staat. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Daarna volgde een van de meest besproken incidenten ooit in de MotoGP: de beruchte trap van Rossi tijdens de race in Maleisië, waarmee hij Márquez ten val bracht. "Hij had al drie of vier keer geprobeerd om me te laten crashen, maar gelukkig lukte dat niet", blikte Rossi op het bewuste moment terug. "Ik kwam heel dicht bij hem in de buurt en keek naar hem om te zeggen 'oké, what the fuck ben je aan het doen?'. We raakten elkaar gewoon. Ik wilde hem niet van de motor duwen, maar hij viel. Daardoor verloor ik het wereldkampioenschap, want ze lieten me als laatste starten in Valencia."

'We hebben het gedaan'

Rossi werd niet gediskwalificeerd en kreeg ook geen tijdstraf voor het incident, maar hij moest zich wel melden bij de stewards. Daar had hij ook de nodige herinneringen aan. "Ik ging langs met Massimo Meregalli van Yamaha en Márquez was er met Emilio Alzamora, die mij meteen beledigde. Ik vroeg hem waarom hij er was, aangezien hij niet voor Honda werkte, en er ontstond een opstootje. Uiteindelijk kondigde [wedstrijdleider] Mike Webb aan dat ik als laatste zou starten in Valencia, iets wat nooit eerder was gebeurd in MotoGP." Rossi vond het een bijzondere straf. "Als ze dachten dat ik Márquez met opzet liet vallen, dan hadden ze me moeten terugzetten in de uitslag. Dat deden ze niet en dus verzonnen ze de laatste startplek in Valencia."

Door deze straf wist Rossi dat hij vrijwel kansloos was voor de wereldtitel. "Ze amputeerden mijn benen", oordeelde hij in het gesprek met Migno. Uit de manier waarop Márquez vervolgens op de straf reageerde, vond Rossi de bevestiging van wat hij eerder al dacht. "Márquez zat daar met zijn hoofd naar beneden. Ik vertelde hem dat hij dit de rest van zijn carrière mee zou dragen, want het is walgelijk voor de sport om iemand anders te laten verliezen", vervolgde de huidige BMW-coureur. "Op het moment dat Mike Webb het zei, begon mijn bloed te koken omdat ik wist dat ik de titel had verloren. Maar mijn eerste reactie was om naar Márquez te kijken, die naar Alzamora keek alsof hij wilde zeggen 'we hebben het gedaan'."

In de slotrace in Valencia zou Rossi vanaf de laatste startplek uiteindelijk naar de vierde plek rijden, maar toch moest hij de titel met vijf punten verschil aan winnaar Lorenzo laten. Márquez werd op ruime achterstand derde in de titelstrijd. Tussen 2016 en 2019 zou de Spanjaard echter vier keer op rij wereldkampioen worden. "Márquez is een heel sterke rijder en een kampioen", aldus Rossi, die echter nog altijd niet gecharmeerd is van zijn rivaal. "Van alle grote sterren in de motorsport heeft niemand ooit gestreden om een ander te laten verliezen. Dat is de grens, want degenen die het normaal altijd smerig speelden, deden dat om er zelf voordeel van te hebben en omdat ze wilden winnen. Niemand is zo smerig geweest als hij."