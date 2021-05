Valentino Rossi heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst, maar alles wijst erop dat hij aan het eind van dit jaar afscheid neemt van de MotoGP. Tenzij er de komende races een drastische verbetering in de vorm te bespeuren valt, lijkt het moeilijk te rechtvaardigen dat de zevenvoudig MotoGP-wereldkampioen zijn carrière op 43-jarige leeftijd nogmaals gaat verlengen.

Toen Rossi eerder dit jaar na de wissel met Fabio Quartararo voor het eerst in de kleuren van Petronas SRT verscheen, verklaarde hij dat de resultaten leidend zouden zijn voor een eventueel vervolg van de samenwerking met het satellietteam. Op dit moment zijn die resultaten absoluut niet naar wens. SRT-teambaas Razlan Razali voegde toe dat Rossi aan bepaalde zaken moest voldoen voordat er met Yamaha over een nieuwe deal gesproken kon worden. Naar verluidt zou de deadline daarvoor liggen rond de Dutch TT in Assen. Op dit moment is het zeer onwaarschijnlijk dat Rossi dan aan die eisen voldoet.

Geen aanknopingspunten voor een vervolg

Na vijf races staat Rossi op de negentiende plaats in het kampioenschap. Hij scoorde slechts negen punten en houdt alleen Iker Lecuona (8 punten) en Lorenzo Savadori (2 punten) achter zich. Rossi is altijd sterk geweest op zondag, maar ook die magie lijkt dit jaar verdwenen te zijn. De race van afgelopen weekend in Le Mans was nog de beste tot dusver, daar eindigde hij op de elfde plaats. Tijdens de openingswedstrijd van het seizoen begon hij ook vrij aardig, althans wanneer we het over de kwalificatie hebben. In de race eindigde hij op elf seconden van merkgenoot Maverick Viñales op de twaalfde stek. Een week later eindigde hij op hetzelfde circuit drie posities lager en was hij nog eens drie seconden langzamer. In Portugal crashte hij en in Spanje eindigde Rossi weer buiten de punten.

Ook op zaterdag loopt het niet van een leien dakje voor Rossi. Zijn prestaties in de kwalificaties zijn al langer een zwak punt voor Rossi, maar dit seizoen begon de coureur veelbelovend. Hij werd vierde, al was de slipstream van Francesco Bagnaia wel een nuttig duwtje in de rug. In Le Mans haalde hij Q2 voor de tweede keer dit seizoen, maar verder is het niet heel bijzonder geweest wat Rossi dit seizoen heeft laten zien.

Rossi’s persoonlijke statistieken zien er niet goed uit, maar het wordt helemaal moeilijk als we daarnaast de cijfers van de andere Yamaha-rijders leggen. De andere twee coureurs op fabrieksmateriaal – Quartararo en Viñales – hebben samen drie van de vijf races gewonnen, Rossi’s SRT-teamgenoot Franco Morbidelli zit op ouder materiaal en eindigde al twee keer in de top-vijf. Vooral de vergelijking met zijn eigen protegé laat zien waar Rossi op dit moment tekortkomt.

“Onze ideeën raken op”, zei Rossi na de Spaanse GP in Jerez. Tijdens de post-race test in Jerez zag Rossi wat positieve zaken waardoor er reden was “om te lachen”, maar het effect is vooralsnog niet echt zichtbaar geworden. Het ontbreekt aan aanknopingspunten om de samenwerking voort te zeggen.

Is het plezier er nog?

Met de inachtneming van al deze factoren lijkt het een onmogelijke opgave om nog een seizoen door te gaan. Ten eerste zou Rossi dan op zijn eigen woorden terug moeten komen, maar daarnaast is het ook een triest gezicht om de teloorgang van een grote coureur week na week live op televisie te zien. “Wanneer je niet snel bent of voor het podium vecht, dan is het niet leuk meer”, zei Rossi recent tijdens een persconferentie. De indruk die de Italiaan daar maakte is heel anders dan hoe hij bij het grote publiek bekend kwam te staan: extrovert en joviaal.

Afgezien van de resultaten speelt er nog een element mee dat de afgelopen weken centraal is komen te staan, zo heeft Motorsport.com begrepen. Dan zou gaan om de nieuwste Yamaha M1, die Rossi voor de neus van zijn leerling Morbidelli weggekaapt heeft. Het vastleggen van Rossi bij Petronas was op aandringen van de fabriek, maar aan de andere kant kon Yamaha geen tweede fabrieksmotor leveren zodat ook Morbidelli – vorig jaar vice-kampioen – op het meest competitieve materiaal zou rijden. Dat feit heeft gezorgd voor een scheur in het vertrouwen tussen het team en de motorleverancier. Hoewel het erop lijkt dat SRT volgend jaar wel gewoon met Yamaha blijft rijden, heeft de samenwerking wel degelijk een deuk opgelopen.

Daarnaast heeft Rossi met VR46 straks zijn eigen project in de MotoGP. Eerder schreven we al dat dit welkome afleiding zou kunnen zijn om 'het zwarte gat' voor te zijn.

Grootste uithangbord

Rossi’s pensioen is al jaren een van de hete hangijzers in de paddock. Mensen zonder link met Yamaha of Petronas denken zeker te weten dat Rossi bezig is aan zijn laatste seizoen. Uit een rondgang langs de MotoGP-teambazen, blijkt dat 95 procent van de voormannen denkt dat Rossi bezig is aan zijn laatste seizoen. Ondanks dat dit moment al jaren iets dichterbij komt, is het op zichzelf een bijzonder grote ontwikkeling die ongetwijfeld impact heeft op de MotoGP.

De impact die Rossi heeft gehad op de sport over het algemeen is van onschatbare waarde. Rossi is de drijvende kracht geweest achter de populariteit van de MotoGP, maar ook van de motorsport als geheel. Het kampioenschap verliest met Rossi haar grootste uithangbord. Een andere factor in het naderende afscheid van Rossi is het feit dat hij afscheid gaat nemen op lege circuits. Zijn trouwe fans kunnen nog altijd niet naar het circuit om de coureur op een passende manier uit te zwaaien. Zeker in Mugello is dat pijnlijk, de plek waar Rossi volgende week mogelijk voor het laatst zal racen.