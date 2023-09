Rossi schrok van crash Bagnaia: "Heeft heel veel geluk gehad"

Francesco Bagnaia is vijf dagen na zijn huiveringwekkende valpartij tijdens de Grand Prix van Catalonië gewoon van de partij op de eerste dag van de GP van San Marino. Hij ontsnapte in Barcelona aan zware verwondingen toen hij bij het uitkomen van de tweede bocht van zijn Ducati werd gelanceerd, waarna Brad Binder hem niet meer kon ontwijken en over zijn been reed. Uiteindelijk hield de Italiaan er slechts kneuzingen aan over, waardoor hij vrijdag gewoon aan het vertrek stond voor de eerste twee trainingen in Misano.

Valentino Rossi was er niet bij op het Circuit de Barcelona-Catalunya toen Bagnaia onderuit ging, omdat hij zelf in Hockenheim racete in de GT World Challenge Europe. Wel zat de MotoGP-legende tijdens de start van de Catalaanse GP voor de televisie, waardoor hij het incident live op televisie zag gebeuren. Het bezorgde Rossi de nodige schrik. "Ik was heel bang, het slechtste wat je kan overkomen is dat je als leider onderuit gaat in de tweede bocht. Toen ik Binder over hem heen zag rijden, dacht ik dat hij een van zijn benen had bezeerd. Hij heeft heel veel geluk gehad, hij heeft er bijna niets aan overgehouden", vertelde Rossi tegen Sky Italia tijdens een evenement waarbij hij de sleutels van zijn geboortestad Tavullia ontving.

Bagnaia was niet de enige aan de VR46 Academy gelinkte coureur die niet ongeschonden uit de GP van Catalonië is gekomen. Dat geldt ook voor Marco Bezzecchi. De nummer drie in het huidige WK was bij de eerste start een van de slachtoffers van de valpartij van Enea Bastianini, waarbij hij een handblessure heeft opgelopen. Ook Bagnaia is dus niet volledig fit, maar toch heeft Rossi voor beide coureurs nog hoop op een goed resultaat. "Het is jammer dat Pecco en Bezzecchi hier geblesseerd aankomen, maar ik weet zeker dat ze goed kunnen presteren in Misano. Het is hun thuisrace. Natuurlijk ben ik erbij. Ik ga de trainingen op vrijdag en de hele zaterdag zeker volgen."