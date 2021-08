Valentino Rossi: De records van een levende legende

Valentino Rossi heeft vandaag bekendgemaakt aan het einde van het seizoen de MotoGP te verlaten. De negenvoudig wereldkampioen sluit daarmee een van de belangrijkste hoofdstukken uit de historie van de sport, ondanks zijn verval in de voorbije jaren.

Records van Valentino Rossi

Op 17-jarige leeftijd debuteerde een jonge Rossi in de Grand Prix-racerij en was daar decennialang niet weg te slaan. In zijn 26 seizoenen stond hij aan de start van liefst 423 races: een record. Nummer twee op die ranglijst is Loris Capirossi met ‘slechts’ 328 GP-starts. In de topklasse alleen al stond Rossi 363 maal aan het vertrek, niemand anders in de historie komt boven de 250 GP’s uit.

De afgelopen jaren kon hij niet meer meedoen om de absolute hoofdprijzen maar door het plezier in de motorsport stelde Rossi zijn afscheid keer op keer uit. Daardoor racet hij nu tegen jonge honden die nog niet eens geboren waren toen hij debuteerde. Zijn laatste overwinning boekte hij toen hij 38 jaar en 129 dagen oud was, een record sinds de oprichting van de MotoGP in 2002. In de historie is hij de zevende oudste winnaar in de topklasse, waarbij we ook de 500cc meerekenen. De Italiaan is in elk geval de rijder met de langste periode tussen zijn eerste en laatste overwinning in de topklasse: 17 jaar en 49 dagen, of in alle klassen zelfs 20 jaar en 311 dagen.

Met dank aan een reeks van 11 opeenvolgende seizoenen met minimaal 1 overwinning (2000-2010) staat hij op 89 zeges in de topklasse en 76 in de MotoGP. Ook dat zijn twee records. Het aantal podiumfinishes is ook ongeëvenaard. In 2003, 2005 en 2008 stond hij per seizoen 16 maal op het podium, met een reeks van 23 opeenvolgende top drie-klasseringen tussen 2002 en 2004 als summum. Zijn serie van 21 seizoenen met minimaal 1 podium (2000-2020) is ook een record. Dat geldt ook voor het aantal gescoorde punten, tot op heden 6330. En we moeten niet vergeten dat hij nog tien races heeft voordat hij zijn helm echt aan de wilgen hangt.

Valentino Rossi in cijfers:

42 jaar

26 seizoenen in de Grand Prix-racerij, 22 in 500cc/MotoGP

423 Grand Prix-starts, 363 in 500cc/MotoGP

115 overwinningen, 89 in 500cc/MotoGP

235 podiums, 199 in 500cc/MotoGP

65 pole-positions, 55 in 500cc/MotoGP

6330 punten, 5388 in 500cc/MotoGP

De belangrijkste momenten uit de loopbaan van Valentino Rossi:

31 maart 1996: debuut in het wereldkampioenschap

4 april 1996: eerste podium 125cc, in de GP van Oostenrijk

18 april 1996: eerste zege in 125cc, op Brno

31 april 1997: eerste titel in 125cc, op Brno

24 oktober 1999: titel in 250cc, op Jacarepagua

19 maart 2000: debuut in 500cc

9 juli 2000: eerste zege in 500cc, op Donington Park

14 oktober 2001: titel in 500cc, op Phillip Island

21 september 2002: eerste titel in MotoGP, op Jacarepagua

12 oktober 2003: tweede titel in MotoGP, op Sepang

17 oktober 2004: derde titel in MotoGP, op Phillip Island

25 september 2005: vierde titel in MotoGP, op Sepang

28 september 2008: vijfde titel in MotoGP, op Motegi

25 oktober 2009: zesde titel in MotoGP, op Sepang

25 juni 2017: 115e zege (89e in 500cc/MotoGP), op Assen

26 juli 2020: 235e podium (199e in 500cc/MotoGP), op Jerez

De successen nemen af

Voor de start van het seizoen 2021, zijn 26e uit zijn loopbaan, maakte Rossi bekend weer vooraan mee te willen strijden. Na het teleurstellende seizoen 2020 wilde hij het plezier hervinden en weer competitief zijn. Helaas liep het niet zoals hij had gehoopt. De eerste 9 races van het jaar waren de slechtste uit zijn loopbaan met slechts 17 punten en 1 top tien.

De laatste jaren kwam de klad er al een beetje in bij de legende. Rossi deed in 2016 voor het laatst echt mee om de MotoGP-titel. Sindsdien stond hij in 75 GP’s 14 maal op het podium, waarvan 2 keer als winnaar. Zijn laatste succes dateert uit 2017. Hij begon het jaar met 3 podiums en zegevierde in Assen. Vervolgens trad het verval in en sloot Rossi het seizoen af als vijfde. Die zege in Assen op 25 juni 2017, de 115e uit zijn carrière, blijft tot op heden zijn laatste overwinning. Sindsdien zijn al meer dan 1.500 dagen verstreken, waarin hij deelnam aan 67 Grands Prix. In die periode scoorde hij slechts 10 van de 235 podiumplaatsen uit zijn carrière.

Rijders die wonnen sinds de laatste zege van Valentino Rossi :

Rijder Aantal overwinningen Marc Marquez 27 Andrea Dovizioso 11 Maverick Viñales 5 Dani Pedrosa 1 Cal Crutchlow 1 Jorge Lorenzo 3 Álex Rins 3 Danilo Petrucci 2 Fabio Quartararo 7 Brad Binder 1 Miguel Oliveira 3 Franco Morbidelli 3 Joan Mir 1 Jack Miller 2

Cijfers liegen niet: Rossi is bezig aan het slechtste seizoen ooit. In 2011 scoorde hij met Ducati gemiddeld 8,17 punten per race, in 2020 was dat 5,5 en nu staat hij op slechts 1,9.

Het verval neemt echter niets weg van de grootheid van Valentino Rossi, een levende legende in de motorsport wiens records nog vele jaren zullen blijven staan.

Het palmares van Valentino Rossi in de 500cc en MotoGP:

Seizoen Overwinningen Podiums Pole-positions Punten Positie 2021 0 0 0 17 19* 2020 0 1 0 66 15 2019 0 2 0 174 7 2018 0 5 1 198 3 2017 1 6 0 208 5 2016 2 10 3 249 2 2015 4 15 1 325 2 2014 2 13 1 295 2 2013 1 6 0 237 4 2012 0 2 0 163 6 2011 0 1 0 139 7 2010 2 10 1 233 3 2009 6 13 7 306 1 2008 9 16 2 373 1 2007 4 8 4 241 3 2006 5 10 5 247 2 2005 11 16 5 367 1 2004 9 11 5 304 1 2003 9 16 9 357 1 2002 11 15 7 355 1 2001 11 13 4 325 1 2000 2 10 0 209 2

* Nog bezig