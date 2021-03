Rossi had meer verwacht van debuut met Sepang Racing Team

Rossi zakte gedurende de Grand Prix van Qatar snel naar achteren. Aanvankelijk zat hij in het spoor bij merkgenoten Maverick Viñales en Fabio Quartararo, maar hij kreeg uiteindelijk te maken met een probleem in de achterband. Die verloor de grip te snel waardoor Rossi terugviel. Een touché met KTM-rijder Brad Binder in de eerste bocht hielp ook niet, maar uiteindelijk sleepte Rossi de twaalfde plaats uit het vuur.

“We hadden meer verwacht, zeker na de kwalificatie van gisteren”, begon Rossi, die als vierde mocht beginnen aan de race. “Ik was tijdens de race echt aan het worstelen. Na een paar ronden had ik een probleem met de banden. Dat gebeurde vrijdag ook al. Na een paar rondjes voelde ik een probleem met de achterband. Om de een of andere reden vraag ik te veel van de band waardoor die te snel slijt. Daardoor ben ik niet snel genoeg en dat gebeurde ook tijdens de race. We dachten dat we tijdens de race minder problemen zouden hebben omdat het redelijk koel was, maar helaas was het gevoel weer slecht. De race was moeilijk. Iedereen was snel en daardoor verloor ik veel plaatsen. Ik had er meer van verwacht.”

'Hardere compound geen optie'

In vergelijking met Quartararo en Viñales maakte Rossi naar eigen zeggen ‘een goede start’ maar de bandenproblemen braken hem al vroeg in de race op. Een poging om op de harde band te racen was tevergeefs. “Zeker na de vierde plaats in de kwalificatie had er meer ingezeten. Maar de lange runs op vrijdag voelden al niet zo goed. We hebben geprobeerd er iets aan te doen, maar we hebben het niet opgelost. We hebben gisteren de harde achterband geprobeerd omdat we vrijdag in de problemen kwamen met de soft, maar we waren niet snel genoeg. We moesten wel racen met de soft en we hadden dezelfde problemen, ook al was de temperatuur gunstig.”

Wat betreft de afstelling van de nieuwe Yamaha M1 waren de fabrieksrijders op een andere manier aan het werken. Dit geeft Rossi vertrouwen dat er voor volgend weekend, als er opnieuw geracet wordt op het Losail Circuit, nog iets te halen valt. “Maverick was heel indrukwekkend en hij reed een geweldige race. Het is positief dat Yamaha gewonnen heeft. Ze hebben iets anders gedaan met de afstelling en het lijkt erop dat het goed werkte. Quartararo was ook sterk. Het is goed om daarnaar te kijken zodat we het voor volgende week kunnen verbeteren.”