Rossi put ondanks crash toch moed uit Portugese GP

Rossi zat zaterdagavond na de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal in zak en as. De coureur kwam niet verder dan de zeventiende plaats op de grid en gaf bovendien toe dat zijn racetempo niet toereikend was. Wat hem bovendien zorgen baarde was dat Yamaha-coureurs Fabio Quartararo en Maverick Viñales wel gewoon vooraan mee konden doen. In de warm-up voor de race werd een beetje vooruitgang geboekt, zo gaf Rossi een dag later aan.

“Het ging beter aangezien we de afstelling van de motor nog verbeterd hadden”, aldus Rossi. “De harde band gaf me ook iets meer stabiliteit. Het tempo was gelukkig niet slecht, maar de start vanuit de achterhoede was lastig. Ik maakte een fout in de eerste bocht en verloor tijd bij het inhalen van Luca [Marini]. Maar ik had wel top-tien kunnen rijden en punten kunnen pakken tot de voorkant weggleed in bocht 11. Het is jammer.”

Hete kolen

Het verbeterde racetempo ten spijt crashte Rossi dertien ronden voor het eind. De Italiaan verklaarde de crash met de hoge temperaturen die zondagmiddag bereikt werden in de Algarve. “In die bocht heeft de voorband het heel zwaar en door de warmte was de band een stuk minder aan de rechterkant. Ik kwam op dezelfde manier aan, maar de voorband gleed gewoon weg.”

Gevraagd of de kleine vooruitgang hem meer vertrouwen geeft voor de andere Europese races, zei Rossi: “Zeker. Het hangt af van de banden, hier konden we de harde band gebruiken en dan kan ik automatisch sneller zijn. De race was gezien mijn startpositie niet heel slecht en het tempo was een stuk beter dan op zaterdag. Ik heb wat dat betreft meer vertrouwen.”