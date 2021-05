“Het was een lastige race na een toch al lastig weekend, na de trainingen hebben we eigenlijk nooit genoeg snelheid gehad”, zei Rossi. “In de race zelf was het ook moeilijk, de snelheid was niet veel beter. Het was niet genoeg. We hebben geprobeerd wat punten te pakken, op een gegeven moment zat ik achter Petrucci en Lecuona. Toen ik Lecuona wilde inhalen ging ik te wijd en verloor ik nog een plek aan m’n broer.” Rossi kwam op 22 seconden van winnaar Jack Miller als zeventiende aan de finish. Weer een nulscore voor Rossi, die langzaam maar zeker in de beslissende fase komt als het gaat om zijn toekomstplannen.

Een jaar geleden stond Rossi nog op het podium in Jerez, maar dat lijkt dit seizoen verder dan ooit. Op papier is er niet een aanwijsbaar verschil met andere jaren, maar Rossi erkent dat hij achter de feiten aanholt. “We zitten in een moeilijke situatie, ik ben in de basis niet snel genoeg. De afstelling van de motor was niet goed, ik kon niet pushen. We moeten zoeken naar een manier om beter te worden en de motor op de limiet te zetten. We zullen zien. We gaan maandag tijdens de test een poging doen om beter te worden.”

"Ik ben het team dankbaar voor de steun"

Petronas Yamaha SRT verklaarde vorig jaar dat het Rossi beter wilde maken nadat hij vertrok bij het fabrieksteam. Voorlopig zit dat er niet in. De MotoGP-veteraan voelt zich wel gesteund door de formatie. “We moeten optimistisch blijven en zijn gemotiveerd om te blijven werken”, aldus Rossi. “Ondanks de moeilijke start voel ik wel steun van Razali en het hele team, dat doet me goed. We wisten dat het moeilijk zou worden om vooraan mee te doen, maar ik hoopte wel dat het beter zou zijn dan dit. Het is lastig, maar ik voel de steun van het team en daar ben ik ben ik ze dankbaar voor.”