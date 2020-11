Rossi weet niet of huidige Yamaha M1 beter is dan 2019-fiets

De 2020-versie van de M1 won dit seizoen al drie keer met Fabio Quartararo (3) en ook met Maverick Viñales, maar in het kampioenschap hebben de coureurs door wisselvallige resultaten een achterstand opgelopen. Buiten die overwinningen heeft Franco Morbidelli op de A-spec machine (een 2019 M1) twee overwinningen gescoord. In totaal hebben Yamaha-rijders tien podiumfinishes verzameld dit seizoen, Suzuki heeft daarentegen elf keer op het podium gestaan. Negen daarvan werden behaald in de laatste zeven races, de Japanse constructeur staat daardoor aan de leiding in alle drie de kampioenschappen.

Rossi scoorde tijdens de Grand Prix van Andalusië nog een derde plaats, maar hij is er nog steeds niet zeker van dat de huidige machine beter is dan de 2019-versie. Het merk heeft de verwachtingen wat betreft de ontwikkeling niet waar kunnen maken. “We hadden hooggespannen verwachtingen van deze 2020-motor. We hoorden dat Yamaha hard gewerkt had, dat we een snellere krachtbron zouden hebben en dat de motor duidelijk sterker zou zijn”, zei Rossi. “In plaats daarvan zijn we nu bij de voorlaatste races en weten we nog steeds niet of de nieuwe motor beter is dan de oude. Het betekent dat ze min of meer gelijk zijn, op bepaalde circuits is het iets beter en op andere circuits weer iets minder. Het is in ieder geval duidelijk dat we dit jaar niet de stap gezet hebben die we in gedachten hadden.”

Quartararo beleefde vrijdag zijn ‘slechtste dag van het seizoen’ en uitte eerder al kritiek op het pakket. Hij zei vorige week dat de motor nooit echt als zijn eigen machine aangevoeld heeft. Quartararo wil indien mogelijk graag tests uitvoeren met de 2019-machine om bij te dragen aan de ontwikkeling.

Yamaha kondigde vrijdag aan dat het Cal Crutchlow binnengehaald heeft als de nieuwe testrijder. De Brit gaat een ‘volledig testprogramma’ afwerken voor de fabrikant, iets wat dit seizoen met Jorge Lorenzo niet lukte.