Rossi test tweemaal negatief en mag toch meedoen aan Valencia GP

Rossi moest eerder al twee races in Aragon missen vanwege het coronavirus. Donderdag konden bronnen aan Motorsport.com melden dat Rossi opnieuw positief getest had op het virus, hetgeen later door Yamaha bevestigd werd. De test van woensdag is echter negatief uit de bus gekomen, evenals de test die Rossi donderdag bij de entree van de paddock af heeft moeten leggen. Na een tweede negatieve test heeft Rossi toestemming gekregen om vrijdag van start te gaan tijdens de trainingen voor de Grand Prix van Valencia.

Naast Rossi is ook zijn crew getest, ook zij zijn negatief bevonden en mogen dit weekend dus gewoon aan de slag. Eerder op donderdag liet Yamaha al weten dat het geen vervanger voor Rossi op zou stellen als hij niet zou kunnen rijden. Vorig weekend stond WSBK-coureur Garrett Gerloff nog op standby voor Rossi.

Ondanks dat Rossi dit weekend weer gewoon van de partij is, mist Yamaha wel degelijk wat volk in de pitbox. Vijf personeelsleden, waaronder teammanager Massimo Meregalli, zitten in isolatie nadat iemand uit het team van Maverick Viñales positief getest was op het coronavirus. Vorige maand werd Yamaha ook al getroffen door het virus, toen moesten zes engineers in isolatie.

Afgelopen weekend was Rossi’s eerste race sinds de Franse GP van korte duur. Al na vijf ronden viel hij stil met een ‘elektronisch probleem’. Het was het vervolg van een lastige tijd voor Rossi, die al sinds de Grand Prix van San Marino geen zwart-wit geblokte vlag meer heeft gezien.

Tech 3-rijder Iker Lecuona mag dit weekend ook weer in actie komen. Hij zat in isolatie nadat zijn broer, tevens zijn assistent, positief getest was op het coronavirus. Lecuona is negatief en stapt zaterdag weer op de KTM RC16.