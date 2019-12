Rossi heeft grootse plannen na MotoGP-tijd: "Tien jaar autoracen"

Valentino Rossi heeft de winterstop van de MotoGP niet alleen gebruikt om met Lewis Hamilton van voertuig te wisselen, maar deed ook mee aan de Gulf 12 Hours waar hij in de GTE Am won en algemeen op P3 eindigde. Hij zei tegen Sky Sport Italia dat hij een vergelijkbaar scenario in de toekomst wel voor zich ziet. "Ik heb altijd al gezegd dat wanneer ik stop met motorracen, ik graag een decennium in de autowereld wil doorbrengen."

Zijn MotoGP-contract met Yamaha verloopt aan het eind van volgend jaar en zou vanwege zijn leeftijd best eens zijn laatste kunnen zijn. De 40-jarige Italiaan beleefde een teleurstellend seizoen die hij met de zevende plek afsloot, achter teamgenoot Maverick Vinales en rookie Fabio Quartararo die voor het sattelietteam van Yamaha reed. Hij lijkt mede daarom alvast plannen te maken voor de toekomst: "We hebben een beetje naar het niveau gekeken. Naar mijn mening zouden deze wagens het meest geschikt voor me zijn. Er zijn vijf à zes races in het jaar die ik dan wil doen, de 24 uur van Le Mans en Spa zijn misschien wel de mooiste."

2020 een cruciaal jaar

Rossi gaf ook aan dat hij graag zou willen meedoen aan de 24 uur van de Nurbürgring. "Dat is namelijk een circuit waar ik echt van houd", zei hij. Wanneer dit alles gebeurt zal afhangen van hoe snel hij zijn helm in de MotoGP aan de wilgen hangt. Volgend jaar zal hij aan zijn 21e seizoen in de koningsklasse beginnen. "Het komende jaar wordt cruciaal. Mijn contract loopt in 2020 af, dus helaas zal ik snel moeten beslissen wat ik wil doen, doorgaan of niet. Dat hangt heel erg af van de resultaten", aldus de negenvoudig wereldkampioen, die de afgelopen twee jaar geen races meer heeft kunnen winnen.

"We hebben wat aanpassingen gemaakt binnen het team, dus laten we zien of we competitiever kunnen zijn. Om door te kunnen gaan moeten we sterker zijn dan dit jaar. Als dat niet zo is, kan ik [de sport] beter vaarwel zeggen", ging hij verder. Tijdens de bijzondere test met Formule 1-kampioen Lewis Hamilton hadden de twee coureurs het over een carrièreswitch. "Lewis vertelde me dat ik nog steeds tijd heb. Helaas begint de leeftijd te komen, maar als [Valtteri] Bottas volgend jaar naast Vinales op een M1 wil rijden, dan zou ik dat prima vinden", grapte hij. "We zouden dan twee nieuwe combinaties hebben: Hamilton-Rossi in de F1 en Bottas-Vinales in de MotoGP."

