Rossi: “Als ik op m’n piek moest stoppen, had ik niet meer gereden”

Rossi is bezig aan zijn 26ste Grand Prix-seizoen en heeft inmiddels de intentie uitgesproken om ook in 2022 nog een jaar af te werken. Daarvoor moet hij, zo verklaarde Yamaha-baas Lin Jarvis deze winter, wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het is niet bekend wat die voorwaarden precies zijn, maar op basis van de eerste drie wedstrijden ziet het er niet geweldig uit voor Il Dottore. Op een vierde startplaats in de openingswedstrijd na heeft Rossi dit seizoen nog geen enkele keer Q2 gehaald. Alleen in de eerste race van het seizoen scoorde hij punten. Afgelopen weekend ging het in de Portugese GP mis met een crash.

Toch houdt Rossi nog te veel van het racen om afscheid te nemen. Gevraagd of zijn mythische status nu niet verloren gaat omdat hij blijft racen, zei Rossi: “Mijn reden is vrij simpel en het is vreemd dat sommige mensen dat niet begrijpen, maar misschien is mijn denkwijze een beetje anders. Ik houd van het gevoel dat ik krijg als ik win. De adrenaline die ik voel bij het winnen, op het podium staan of gewoon na een goede race. Dat doet me een paar dagen heel goed, dat gevoel is fantastisch. Ik weet heel goed dat de tijd het uiteindelijk van me zal winnen, maar dat is voor iedereen zo. Met alle kracht die ik in me heb probeer ik het [de tijd] zo moeilijk mogelijk te maken. Dat is de enige reden dat ik zelf nog race.”

De interviewer van dienst trok de vergelijking met Michael Jordan. De voormalig topbasketballer stopte omdat hij de fysieke teloorgang voor wilde zijn. “Dat zijn altijd mooie dingen om te zeggen, maar je verliest veel als je stopt met de dingen die je het liefste doet”, zei Rossi in gesprek met de roze krant. “Meer nog dan wanneer je op het toppen van je kunnen stopt. Je weet toch nooit wanneer het echt voorbij is. In 2013 kwam ik terug bij Yamaha en dacht iedereen dat het wel klaar was.”

Wereldtitel in 2015 werd 'gestolen'

Vaak heeft Rossi gezegd dat het winnen van een tiende wereldtitel voor hem geen obsessie is, maar toch blijkt uit de woorden van Rossi wel dat het hem nog een beetje dwarszit. In 2006 verloor hij de wereldtitel aan Nicky Hayden, toen hij in Valencia viel. In 2015 gebeurde hetzelfde, dat seizoen stond bol van de controverse. “Als ze het wereldkampioenschap in 2015 niet van me gestolen zouden hebben, dan zou ik nog een wereldtitel gehad hebben. Dat zou mijn tiende geweest zijn en dan was ik zes jaar langer als winnaar door het leven gegaan. Ik voel me dus niet hetzelfde als Jordan, hoewel hij voor mij een mythe is. Natuurlijk wil ik niet altijd op de twaalfde of zestiende plaats eindigden. Maar als ik op m’n piek had willen stoppen, had ik de helm een paar jaar geleden al aan de wilgen moeten hangen. Ik geloof in mezelf, ik wil het proberen.”

Rossi’s nalatenschap is groot als hij besluit te stoppen. De Italiaan was een van de eerste Grand Prix-coureurs die over de hele wereld beroemd werd. Zelf zegt hij daarover: “Ik was de eerste moderne MotoGP-rijder, ik heb veel dingen als eerste gedaan en dat is vandaag de dag nog steeds een les voor jonge rijders. Ik ben heel jong begonnen, op m’n twintigste reed ik al in de 500cc. De jaren daarna is dat pad gevolgd door bijna alle rijders. Er zijn wat dingen waar iedereen naar gekeken heeft.”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Luca Marini, Esponsorama Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images