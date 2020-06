Rossi: “Overstap naar Petronas moet geen afscheidstournee worden”

Yamaha sloeg begin dit jaar een enorme slag op de rijdersmarkt door Maverick Viñales en Fabio Quartararo vast te leggen voor 2021-2022. Het zorgde er wel voor dat Valentino Rossi’s lot in de MotoGP in handen van het Petronas Yamaha SRT-team lag. De 41-jarige coureur voelde er niks voor om nog naar een andere fabrikant te verkassen en heeft meermaals benadrukt zijn carrière alleen een vervolg te geven als hij daar competitief genoeg voor is. Mocht Rossi besluiten door te gaan, ligt zijn toekomst bij de Petronas-formatie. De flirt tussen beide partijen mag eigenlijk geen flirt meer genoemd worden, beiden hebben zich publiekelijk uitgesproken over de mogelijke samenwerking. Voor zijn 25ste seizoen in de MotoGP was het plan voor Rossi duidelijk, zo verklaarde hij in gesprek met MotoGP.com. “Ik wilde iets in het team veranderen en dan tot de zomer afwachten of ik competitief genoeg zou kunnen zijn. Dat was voor mij cruciaal. Ik wil graag doorgaan, maar alleen als ik sterk ben.”

Op dit moment hadden MotoGP-coureurs een kwart van het seizoen afgewerkt moeten hebben waardoor een goed beeld ontstaan zou zijn van de krachtsverhoudingen. Dit is vanwege het coronavirus echter niet het geval. “Helaas hebben we met deze situatie te maken, ik moet beslissen zonder dat er geracet wordt. Dat is moeilijker. Ik moet meer bij mezelf te rade gaan of dit is wat ik wil. Of ik genoeg motivatie en kracht heb om door te gaan. Ik heb een goede kans om bij Petronas aan de slag te gaan, dat is een heel goed team. Dat hebben ze vorig jaar laten zien met Quartararo en [Franco] Morbidelli. Het is een jong team met jonge mensen, maar ze hebben veel mensen die ik kennen. Voor mij is het een goede optie. Nu moet ik beslissen of ik genoeg motivatie heb.”

'Niemand is groter dan het team'

Het binnenhalen van Rossi is voor Petronas-teambaas Razlan Razali vanzelfsprekend een aanbod dat hij niet af kan slaan. Gesprekken over de praktische invulling lopen inmiddels, maar Rossi en Razali hebben nog niet met elkaar om tafel gezeten. Hoewel de Maleisische teambaas de coureur graag binnenhaalt, verklaarde hij recent ook dat ‘niemand groter is dan het team’. “Het was geweldig wat we vorig jaar hadden en dat willen we ook in ons tweede jaar vasthouden”, aldus Razali op MotoGP.com. Het betekent ook dat hij het team niet volledig om kan gooien, denk aan het verschuiven van personeel, om de komst van Rossi te faciliteren. “We willen niet dat Rossi gewoon zijn laatste jaar bij ons komt rijden, dat het een afscheidstournee wordt. We willen dat hij goed presteert, competitief is en voor podiumfinishes vecht.”

Rossi staat er wat dat betreft hetzelfde in, verklaarde hij desgevraagd. “De gesprekken voeren we op dit moment alleen nog maar met Lin en Yamaha. We hebben nog niet direct gesproken met Razlan [Razali]. Zijn woorden spraken me erg aan, voor mij is het namelijk hetzelfde. Ik ga niet naar Petronas om er een laatste seizoen te rijden en er een afscheidstour van te maken. Als het doorgaat zal ik er 100 procent voor gaan. Ik ga racen als ik van mezelf weet dat ik competitief ben. Wat dat betreft zit ik op dezelfde lijn met Razlan.”