Rossi: Pedrosa, Lorenzo kunnen in 2021 weer in MotoGP racen

De Spanjaarden Pedrosa en Lorenzo hielden het een seizoen na elkaar voor gezien bij het fabrieksteam van Honda. Pedrosa ging als testrijder aan de slag bij KTM, Lorenzo werd vorige maand in diezelfde rol aangekondigd bij Yamaha. Drievoudig MotoGP-kampioen Lorenzo verklaarde na zijn eerste rit op de M1 dat hij zijn plezier in het rijden heeft hervonden. De coureur schatte zijn kans op een terugkeer zeer laag in, maar gaf toe dat de kans wel iets groter was geworden na de test.

Pedrosa maakte in Sepang indruk door op de tweede dag van de test minder dan een tiende achter Fabio Quartararo te eindigen. De ‘kleine samurai’ lijkt echter geen interesse te hebben in een competitieve terugkeer. Vooral de mediaverplichtingen zouden voor de 31-voudig MotoGP-winnaar een reden zijn om niet terug te komen. KTM deed hem een aanbod toen Johann Zarco zijn contract inleverde, maar Pedrosa ging niet in op dat voorstel.

Rossi heeft zelf nog geen besluit genomen over zijn carrière na dit seizoen, maar zei op Sepang: “Ik kwam Dani op het circuit tegen en hij maakte een heel goede indruk. Hij ging erg snel, hij reed de derde tijd. Waarom is een comeback voor Lorenzo en Pedrosa niet mogelijk? Het is goed om ze weer te zien, het lijkt erop dat ze hun passie voor het rijden weer gevonden hebben. Lorenzo heeft wat moeilijke jaren achter de rug, maar hij zag er herboren uit toen hij op de M1 stapte. Pedrosa houdt misschien niet van de druk en alle zaken die erbij horen in dit kampioenschap, maar hij is het rijden niet verleerd. Ze zijn beide jonger dan ik, dus ze kunnen terugkeren.”

Rossi zette zich bij Yamaha in voor een terugkeer van Lorenzo. De Italiaan vond dat zijn voormalig rivaal een uitstekende ‘assistent-coach’ was tijdens de Sepang-test, zijn aanwezigheid was volgens Rossi ‘erg belangrijk’. Rossi grapte: “Hij is erg vriendelijk en kalm. Het lijkt erop dat je karakter een stuk beter wordt als je stopt met racen. Ik hoop dat ik dat op een dag ook ga krijgen!”

Met medewerking van Matteo Nugnes