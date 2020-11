Rossi test weer positief op COVID-19 en mist mogelijk GP Valencia

Rossi testte na de Franse GP positief op COVID-19 en moest vervolgens de twee races in Aragon laten schieten. Voor de eerste van twee GP’s in Valencia keerde hij terug nadat hij tweemaal een negatieve test kon overleggen. Daardoor kon de 41-jarige rijder in de derde vrije training voor de GP van Europa weer in actie komen. Tijdens de race viel hij uit met een elektronisch probleem.

Dinsdag werd Rossi – volgens het protocol van de FIM en MotoGP - opnieuw getest, Motorsport.com heeft vernomen dat hij opnieuw positief getest is. Dat zou betekenen dat hij opnieuw in isolatie moet. Deelname aan de Valencia GP is in het geval van een positieve test uitgesloten en het is nog maar afwachten of hij volgende week wel tijdig terugkeert voor de Grand Prix van Portugal.

Het is niet duidelijk of de negatieve testen van Rossi voor het afgelopen weekend een verkeerde uitslag weergegeven hebben, of dat hij na de laatste race opnieuw besmet is geraakt met het virus. Binnen de Yamaha-formatie werd afgelopen weekend nog een besmetting gemeld waardoor maar liefst vijf werknemers van het merk in isolatie moesten. Deze werknemers werden niet vervangen.

Na zijn vorige positieve test zat Rossi maar liefst 24 dagen in quarantaine en hij verklaarde bij zijn terugkeer dat het hem zwaar gevallen was. Rossi heeft sinds de Grand Prix van San Marino geen finish meer genoteerd in de MotoGP, de langste periode in zijn carrière ooit.

Vorig weekend stond de Amerikaanse Superbike-rijder Garrett Gerloff als reserve klaar om Rossi te vervangen. Hij kwam uiteindelijk alleen tijdens de vrijdagse trainingen in actie en maakte indruk. Gerloff woont in de buurt van Barcelona, maar zal Rossi in het geval van een positieve test niet vervangen. Dat hebben bronnen inmiddels aan Motorsport.com bevestigd.

Update 12:56u: De test die woensdag is afgenomen bij Rossi is teruggekomen met een negatief resultaat. De Italiaan is inmiddels in Valencia, maar een nieuwe PCR-test moet de doorslag geven met betrekking tot zijn deelname dit weekend.