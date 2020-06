Rossi door lockdown 'ontspannen' over leven na actieve carrière

De 41-jarige Italiaan heeft zijn plek in het fabrieksteam voor volgend seizoen verloren aan Fabio Quartararo. De coureur heeft openlijk toegegeven gesprekken te voeren met Petronas Yamaha SRT over een vervolg van zijn carrière. Yamaha heeft aangegeven dat het Rossi zo goed mogelijk gaat ondersteunen als hij beslist te verkassen naar de satellietformatie. In de afgelopen weken leek het er sterk op dat Rossi zijn carrière wil verlengen in 2021, ook omdat het ontwrichte 2020-seizoen hem geen kans geven om erachter te komen hoe competitief hij is met de nieuwe motor. Hoewel Rossi aangegeven heeft dat een beslissing om te stoppen “erg verdrietig” zou zijn, heeft hij de afgelopen periode ook gebruikt om erachter te komen hoe het leven is als hij wél eenmaal gestopt is.

Rossi sprak in het kader van de Greatest Years-serie met BT Sport: “Ik moet eerlijk zijn, de lockdown was geweldig voor mij. Ik heb een goede tijd gehad, ben thuisgebleven en heb een rustige periode gehad met mijn moeder, mijn vriendin, mijn dieren. Het was een fijne tijd. Het is een vreemde situatie geweest aangezien ik vanaf 1995 altijd over de wereld gereisd heb naar allerlei circuits. Aanvankelijk was het een vreemd gevoel, maar het is fijn om thuis te zijn en ook fijn om te leven zonder de constante druk van de races. Dat is een goed gevoel. Ik kan mijn nu toekomst een beetje beter voorstellen als ik stop met racen. Ik denk dat ik er ook wel van kan genieten als ik stop. Dit is positief en hierdoor kan ik een betere beslissing nemen.

Afgelopen weekend had de Italiaanse Grand Prix in Mugello plaats moeten vinden en deze race had Rossi aanvankelijk aangestipt als het moment om meer duidelijkheid te geven over zijn toekomst. In gesprek met BT Sport benadrukte Rossi nog eens dat een eventuele overstap naar Petronas Yamaha geen ‘afscheidstour’ zou worden: “Ik ben erg blij met de kans die ik kan krijgen bij het Petronas-team. Het is geen fabrieksteam, maar het is een geweldig team. Op persoonlijk en technisch vlak zijn ze erg goed. Er werken veel jonge mensen en ze hebben het tot nu toe fantastisch gedaan met Quartararo en [Franco] Morbidelli”, voegde hij toe. “Ik wil geen afscheidstour. Ik heb dat woord in de krant gezien, een ‘afscheidstournee’. Nee. Ik ga naar Petronas als ik denk dat ik competitief kan zijn, ik races kan winnen en ik kan vechten voor het podium. Ik wil doorgaan als ik competitief ben en ik wil proberen om goede races te rijden.”

Met medewerking van Lewis Duncan