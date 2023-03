De negenvoudig wereldkampioen zwaaide eind 2021 af na een carrière van 26 jaar. Hij vervolgde zijn competitieve carrière in de autosport met deelname in de GT World Challenge Europe. Dit jaar komt hij weer met het Belgische WRT in actie. Daardoor is Valentino Rossi nauwelijks nog bij MotoGP-races aanwezig, maar op de achtergrond is hij zeer zeker nog betrokken bij de VR46 Academy. Dat opleidingsprogramma werd opgericht om jong Italiaans talent naar de topklasse van de motorsport te brengen. Dat is aardig gelukt. Anno 2023 heeft VR46 een MotoGP-wereldkampioen afgeleverd, staat er een eigen team op de grid en rijden er in totaal vier leden van de opleiding in de MotoGP.

Marco Bezzecchi is een van hen. Hij scoorde in 2022 zijn eerste podium in de TT van Assen. Hij mist ‘Vale’ tijdens de raceweekends, maar erkent dat de beroemde Italiaan nog altijd betrokken is bij het opleidingstraject. “Hij volgt ons als we trainen, ook als hij er niet zelf bij is”, zegt Bezzecchi, wiens VR46-machine maandag onthuld werd. “Als hij thuis is, traint hij nog altijd mee. Zelfs al zien jullie hem niet veel, wij hebben hem er graag bij. We wisten ook dat het moment van zijn afscheid zou komen. Daar kun je je niet op voorbereiden, het was heel vreemd. Nu proberen wij gewoon de beste rijder te worden die we kunnen zijn. Hij steunt ons gelukkig en hij is nog altijd zeer betrokken bij het project. Hij volgt ons op de voet, in het sportieve en normale leven. Daar ben ik heel blij mee. Het is anders, ik mis hem in de paddock. Maar hij heeft nu een mooie carrière in de autosport, ik ben blij voor hem.”

Op twee wielen neemt Il Dottore het nog regelmatig op tegen zijn pupillen. “Hij versloeg me laatst nog op Misano”, erkent de MotoGP-rookie van het jaar 2022. “Maar de volgende keer pak ik hem!”

Komend weekend gaat in Portimao de voorbereiding op het nieuwe seizoen door met een tweedaagse wintertest. Eind deze maand begint op datzelfde circuit het seizoen met de Grand Prix van Portugal.