Rossi: Onbegrijpelijk dat Ducati voor Marc Márquez heeft gekozen

Francesco Bagnaia krijgt in 2025 in de persoon van Marc Márquez een nieuwe teamgenoot bij het fabrieksteam van Ducati. De achtvoudig wereldkampioen heeft enkele maanden geleden de voorkeur gekregen boven Jorge Martín en Enea Bastianini, die allebei al jaren verbonden zijn aan de Italiaanse fabrikant. Voormalig Ducati-rijder en negenvoudig kampioen Valentino Rossi vindt het een vreemde keuze. "Ik begrijp het nog steeds niet. Alles leek erop te wijzen dat ze Jorge Martín zouden aantrekken", verklaarde de Italiaan, die een moeizame relatie heeft met Márquez, onlangs bij de Franse sportkrant L'Equipe.

De keuze voor Márquez past volgens Rossi totaal niet bij de werkwijze die Ducati de afgelopen jaren hanteerde. "Ducati heeft een interessant systeem met een piramide die jonge rijders in staat stelde om promotie te maken. Zo kreeg Pecco zijn promotie en zowel Martín als Marco Bezzecchi wachtte daar ook op. Maar plotseling besloot Ducati om Marc te halen", vervolgt de huidige WEC-coureur. "Het is normaal dat de rijders zich verraden voelen. Van het ene op het andere moment konden ze er niet meer op rekenen, dus het verrast me niet dat ze de keuze voor Márquez een grote grap vinden."

Het aantrekken van Márquez heeft verregaande gevolgen voor Ducati. De fabrikant uit Bologna heeft door die keuze afscheid moeten nemen van Martín en Bastianini, die na afloop van het huidige MotoGP-seizoen naar respectievelijk het fabrieksteam van Aprilia en KTM Tech3 vertrekken. Rossi denkt daarnaast dat de overstap van Pramac naar Yamaha ook te wijten is aan de transfer van Márquez. "Het einde van de samenwerking met Pramac is het gevolg van het aantrekken van Márquez", oordeelt de 45-jarige uit Tavullia.

Bagnaia hoeft zich niet te bewijzen

Voordat al deze veranderingen plaatsvinden, wordt er nog gestreden om de wereldtitel van 2024. Na tien raceweekenden is Martín de leider in het wereldkampioenschap, al volgt regerend kampioen Bagnaia op slechts drie punten. Volgend jaar mag de Italiaan zich dus bewijzen naast Márquez, maar Rossi vindt niet dat zijn landgenoot echt moet bewijzen dat hij de beste is. "Pecco is er klaar voor. Hij maakt het verschil en is erin geslaagd om de lat hoger te leggen. Hij is een tweevoudig wereldkampioen en strijdt voor zijn derde wereldtitel. Naar mijn mening had hij het niet nodig om Marc als teamgenoot te hebben om te bewijzen dat hij de nummer één is."