Rossi: "Ik heb nog niet getekend bij Petronas"

Rossi moet aan het eind van dit seizoen plaatsmaken bij het fabrieksteam van Yamaha. De coureur wilde zijn beslissing over het al dan niet vervolgen van zijn carrière uitstellen, maar Yamaha moest begin dit jaar vlot handelen om toprijders Maverick Viñales en Fabio Quartararo binnenboord te houden. De fabrikant heeft Rossi de volledige steun toegezegd voor de toekomst en hij staat op het punt om een contract te tekenen bij het satellietteam Petronas Yamaha SRT. In de Italiaanse media werd de afgelopen week volop geschreven dat het contract reeds getekend zou zijn, maar de 41-jarige routinier ontkende dit woensdag na de testdag voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.

"Het nieuws dat ik al een contract getekend zou hebben is niet waar, het is nep", verklaarde Rossi. "We zijn er dichtbij. Ik wil doorgaan in 2021, ik heb met Yamaha gesproken en zeker ook met Razlan [Razali, Petronas-teambaas], Wilco Zeelenberg en Johan Stigefelt bij Petronas. Het gevoel is heel erg goed. We moeten nog wat details uitwerken, zoals het team, de mensen waar ik mee ga werken. Het is 99 procent zeker dat ik in 2021 voor Petronas ga racen, maar ik heb nog niet getekend."

Tempo op heet Jerez 'niet fantastisch'

Tijdens de Jerez-test van woensdag reed Rossi de vijfde tijd in de gecombineerde tijdenlijst. In de ochtend klokte The Doctor de derde tijd, maar in de middag lag de focus meer op het racetempo en kwam hij tot de zestiende tijd. Terwijl teamgenoot Maverick Viñales de snelste was en de media tijdens een digitale persconferentie met vertrouwen te woord stond, was Rossi minder optimistisch. Hij verklaarde dat zijn snelheid in de hete omstandigheden 'niet fantastisch' was. "Het was geweldig om weer op de baan te zijn en op de M1 te zitten", verklaarde Rossi. "Het was best een goede dag, vanochtend ging ik niet slecht. We hadden vandaag een zachte band voor een snelle rondetijd. Die heb ik vanochtend gebruikt en daarmee reed ik een goede ronde. Uiteindelijk stond ik met die tijd op de vijfde plaats. Vanmiddag hebben we verschillende banden geprobeerd, maar met de warmte hadden we problemen. Mijn tempo was niet fantastisch, de balans van de motor was niet naar mijn zin. We hebben nog veel werk te doen, maar het was in ieder geval goed om weer te rijden."