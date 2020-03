Rossi neemt toch niet deel aan virtuele MotoGP-race

Komend weekend organiseert de MotoGP een eerste simrace. De wedstrijd wordt verreden in de officiële MotoGP 2019-game en zou onder meer Marc Marquez en Valentino Rossi aan de start krijgen. Maar de nadruk ligt hier niet voor niets op 'zou'. Middels een nieuw persbericht heeft Dorna, de overkoepelende promotor, laten weten dat Rossi toch niet deelneemt. Een reden wordt niet gegeven, de summiere verklaring luidt alleen: "Ondanks de eerdere bevestiging van deelname zal #46 Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha Racing) toch niet van de partij zijn."

Eén van de grootste uithangborden ontbreekt daarmee, maar dat laat onverlaat dat er nog steeds een behoorlijk deelnemersveld op papier staat. Zo komt Repsol Honda met Marc Marquez en diens broer - en regerend Moto2-kampioen - Alex Marquez voor de dag. Zij nemen het onder meer op tegen Maverick Vinales, Aprilia-man Aleix Espargaro en beide fabriekscoureurs van Suzuki. Ook Fabio Quartararo, de sensatie van vorig jaar, geeft acte de présence.

Deze coureurs zullen zondagmiddag een race van zes ronden afwerken op het virtuele circuit van Mugello. De actie is live te volgen via MotoGP.com en enkele TV-zenders, waaronder Eurosport in Nederland. De MotoGP hoopt met die evenement het gebrek aan echte actie enigszins op te vangen. De tweewielers volgen daarmee een trend die in de autosport al langer is ingezet. Zo zijn de Formule 1, IndyCar Series en NASCAR alvast met eigen initiatieven gekomen voor esports. Daarnaast werken Motorsport Games en Veloce Esports samen aan de zogenaamde #NotTheGP-races, met onder meer Lando Norris en Jarno Opmeer aan het vertrek.