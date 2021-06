Rossi wil zich na MotoGP-loopbaan richten op GT3-racerij

Rossi is bezig aan zijn 26ste seizoen in de Grand Prix-paddock en het lijkt er sterk op dat het ook zijn laatste gaat zijn. De Italiaan heeft een aflopend contract bij Petronas Yamaha SRT. Voor eventuele verlenging van de deal moest Rossi voldoen aan bepaalde criteria, maar die gaat hij zoals het nu lijkt niet halen. Rossi heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag doorgaat in de autosport. Hij toonde interesse in deelname aan de 24 uur van Le Mans en kwam de afgelopen jaren meermaals succesvol in actie met Ferrari GT3-wagens. Rossi heeft zich voorgenomen om meer in de autosport te doen, maar hij weet nog niet precies hoe dat eruit gaat zien.

“Zoals ik altijd zei wil ik graag weer in auto’s racen als ik stop met MotoGP”, vertelde Rossi. “Ik heb ervaring met de rallysport, dat doe ik erg graag. Ik heb ook een WRC-ronde gedaan, maar dat is erg moeilijk. Het is heel veeleisend en ik race liever op circuits, dat is beter. Ik heb ervaring met GT3, dat is een interessante categorie omdat er veel verschillende fabrikanten in actief zijn. Van Ferrari, Porsche tot Bentley en Aston Martin. Dat is voor mij het type wagen waar ik mee wil racen als ik stop in MotoGP. Maar ik weet nog niet welk kampioenschap. Er zijn veel verschillende met bijvoorbeeld endurance, of 24 uurs-races. Maar er zijn ook sprintkampioenschappen. Veel keuze, maar daar hoop ik in te racen.”

Rossi won in 2019 de Pro Am-klasse tijdens de 12 uur van Abu Dhabi. Hij kwam destijds met de Ferrari 488 GT3 van Kessel Racing in actie. Eerder dit jaar stond hij samen met Avintia MotoGP-coureur Luca Marini en zijn rechterhand Uccio Salucci op het podium in de 12 uur van Bahrein. In 2002 deed Rossi mee aan de Rally van Groot-Brittannië en de Rally van Nieuw-Zeeland in 2006. Ook deed hij vaak mee in de Rally van Monza, die traditioneel aan het eind van dit jaar gehouden wordt. Hij heeft die wedstrijd maar liefst zeven keer gewonnen. In 2019 reed Rossi bovendien in een Formule 1-wagen. Hij ruilde toen met MotoGP-wereldkampioen Lewis Hamilton.