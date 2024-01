Rossi en Marini zegevieren in endurance-race 100 km dei Campioni

Maar liefst 42 rijders meldden zich zaterdag op de ranch van Valentino Rossi in Tavullia voor de negende editie van de 100 km dei Campioni. Daarin verschenen ze in 21 koppels aan de start voor een endurance-race over 50 ronden, waarin de rijders van ieder koppel elkaar iedere vijf ronden afwisselen. Aan de start verschenen enkele toppers uit de MotoGP, onder wie wereldkampioen Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio, Moto2-kampioen Pedro Acosta, enkele andere rijders uit de Moto2 en Moto3, een afvaardiging uit het WK Superbikes en rijders uit diverse andere kampioenschappen. Ook Rossi, die dit jaar op vier wielen aan een avontuur in het World Endurance Championship begint, was van de partij.

Rossi vormde een team met halfbroer Luca Marini, die in 2024 overstapt naar het MotoGP-fabrieksteam van Honda. Na 50 ronden op de ranch en een racetijd van 1 uur, 45 minuten en 54 seconden kwamen Rossi en Marini als eerste over de finish om de zege op te eisen. Ruim twee seconden later volgden Elia Bartolini en Celestino Vietti op de tweede positie, gevolgd door Franco Morbidelli en Andrea Migno op de derde stek. Diogo Moreira en Ferran Cardus vielen met de vierde positie net buiten het podium, net als Di Giannantonio en Dennis Foggia op P5. Bagnaia en Bezzecchi moesten het uiteindelijk doen met de zesde positie, voor Xavier Artigas en Sammy Halbert op de zevende stek. Plek acht was uiteindelijk voor Augusto Fernandez en Thomas Chareyre, terwijl de combinaties Mattia Pasini-Filippo Farioli en Tito Rabat-Luca Ottaviani de top-tien completeerden.

De race-activiteiten in het kader van de 100 km dei Campioni werden vrijdag al afgetrapt met de Americana, een individuele afvalrace. Ook daarin toonde Marini zich de sterkste door als laatste over te blijven en Moto2-rijder Moreira te elimineren in de finale. Voor de Italiaan was het zijn eerste succes op een motorfiets van Honda, het merk dat hij vanaf het nieuwe MotoGP-seizoen vertegenwoordigt. Moreira moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de tweede positie, terwijl Rossi ternauwernood de laatste plek op het podium wist te bemachtigen.