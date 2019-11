Rossi hoopt met Hamilton te ruilen van plek

Motorsport.com onthulde in maart dat energiedrankjesmerk Monster Energy, de sponsor van Yamaha in de MotoGP en Mercedes in de Formule 1, werkte aan een bijzondere reclamecampagne. Daarin zouden Valentino Rossi en Lewis Hamilton van machine ruilen. Zo ver is het nog altijd niet gekomen, maar de plannen zijn nog niet van de baan.

Eind vorig jaar testte Hamilton in Jerez onder toeziend oog van WSBK-rijders Michael van der Mark en Alex Lowes op een Yamaha YZF-R1. De 34-jarige Brit was snel, maar ging ook hard onderuit in bocht vijf van het Spaanse circuit. Toch zei hij een aantal maanden later in Qatar, tijdens het bezoeken van de openingsronde van het huidige MotoGP-seizoen, dat hij na de juiste voorbereidingen graag nog eens op een superbike of mogelijk zelfs een tweewieler van Yamaha MotoGP Team Petronas wilde zitten. "Ik wil er honderd procent zeker nog een keer op rijden, maar ik heb wat meer dagen op de motor nodig. Ik zou graag een MotoGP-machine willen proberen. Dat is mijn droom", liet hij toen weten.

Rossi zou op zijn beurt heel graag achter het stuur van een Mercedes F1-wagen willen kruipen. De Italiaan nodigde Hamilton in december vorig jaar uit om zijn bekende Ranch te bezoeken. Hij zei tegen Sky Italia onlangs: "Het is al even geleden dat we erover hebben gesproken, maar we willen nog steeds een keer van plek ruilen. Er wordt gekeken naar een dag waarop we zoiets kunnen organiseren. Lewis test dan mijn M1 en ik zijn Mercedes. Het zou geweldig zijn om weer in een F1-wagen te rijden, al is het maar voor even."

Met medewerking van Fabien Gaillard

Foto's van tests door F1- en MotoGP-coureurs