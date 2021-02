Rossi deed zijn uitspraken in een uitgebreid interview met de Corriere della Sera. Marquez kwam tijdens de Spaanse GP ten val en werd enkele dagen later geopereerd. Hoewel dat een flinke ingreep was, kreeg Marquez op wonderbaarlijke wijze toestemming om een week later alweer in actie te komen tijdens de Grand Prix van Andalusië. De Spanjaard reed enkele ronden in de trainingen voordat hij besloot dat het toch niet verantwoord was om te gaan racen. Sindsdien is Marquez nog twee keer geopereerd en is hij nog altijd aan het revalideren van de derde operatie, die begin december uitgevoerd werd.

Rossi legt de verantwoordelijkheid voor de overhaaste terugkeer deels bij Marquez, maar ook bij MotoGP-organisator Dorna. “De grote fout was dat hij te snel na de operatie weer terug wilde keren en ik begrijp niet hoe ze [Dorna] dat hebben laten gebeuren. Laten we zeggen dat [voormalig medisch directeur van de FIM] Dr. Claudio Costa een pionier was op dit gebied. Hij was revolutionair op het gebied van behandelingen en wist de processen te verbeteren. Na de riskante terugkeer van Lorenzo in 2013 in Assen introduceerde Dorna een reglement waarmee grote risico’s voorkomen moesten worden. Al die regels werden overgeslagen toen Marquez terugkeerde, dat hebben we waarschijnlijk nooit eerder zo gezien.” Het is nog altijd onzeker of Marquez het volledige aankomende seizoen kan rijden.

Gebeuren van 2015 'niet vergeven'

Rossi en Marquez hebben een lange rivaliteit, die in 2015 tot een kookpunt kwam. De Italiaan beschuldigde zijn concurrent er destijds van dat hij Jorge Lorenzo aan de wereldtitel hielp en daarmee wist te voorkomen dat Rossi met zijn tiende kroon aan de haal ging. Het is de reden waarom de twee nog altijd niet door één deur kunnen.

Gevraagd of hij uitkijkt naar de terugkeer van Marquez, vervolgde Rossi: “Ah, ik zal diplomatiek zijn. Ik vind het jammer dat hij niet kan racen. Als hij herstelt - alleen hij weet of dat gaat lukken - zal hij sterker dan ooit zijn. Maar Marquez is niet de sterkste tegenstander waar ik het tegen op heb moeten nemen.” Rossi stelt dat hij Marquez het gebeuren in 2015 niet vergeven heeft: “Onmogelijk, ik kan hem niet vergeven wat hij me toen aangedaan heeft. Als ik terugkijk op die dagen heb ik nog steeds hetzelfde gevoel als toen, dat is zes jaar geleden. Ik weet niet of dat ooit gaat veranderen.”