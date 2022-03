Rossi komt in 2022 naar 'drie of vier' MotoGP-races

De negenvoudig wereldkampioen zwaaide na afloop van vorig seizoen af en vervolgt zijn carrière dit jaar in de GT World Challenge Europe, waar hij namens WRT Audi op vier wielen in actie komt. Rossi blijft wel degelijk betrokken bij de activiteiten van zijn team in de MotoGP. Sinds dit jaar heeft hij een volledig team op de grid met halfbroer Luca Marini en rookie Marceo Bezzecchi als vertegenwoordigers. De openingswedstrijd in Qatar liep niet heel goed voor VR46. Bezzecchi crashte na een veelbelovende kwalificatie uit de wedstrijd terwijl Marini op de 2022-versie van de Ducati op de dertiende plek bleef steken.

In aanloop naar de Grand Prix van Indonesië laat Marini weten dat er grote problemen waren en dat hij niet genoeg tijd kon steken in de voorbereiding op de race. Gevraagd of Valentino Rossi hem nog zou kunnen helpen, hoopt Marini dat de man uit Tavullia “iets van zijn magie” in de pitbox kan brengen. “We doen de race geen recht aan als we het zouden omschrijven als moeilijk”, zegt Marini. “Het was een ramp, het hele weekend. We hadden grote problemen en konden niet genoeg voor de race werken. Het was echt lastig. We zijn in de MotoGP en het niveau van de mensen hier is ontzettend hoog. Hij heeft ongelofelijk veel ervaring, misschien kan hij ons helpen. Hij weet veel, maar wij moeten ook richting ons niveau groeien. Ik ben goed, mijn crew ook. We zullen wel zien of hij ons gaat helpen. Ik denk dat hij drie of vier races gaat bezoeken, misschien een paar meer. We moeten afwachten of hij met zijn aanwezigheid iets kan bewerkstelligen, de magie die hij altijd had kan zeker helpen.”

De MotoGP is dit weekend voor het eerst in 25 jaar terug in Indonesië. Rossi schreef in 1997 de 125cc-wedstrijd op zijn naam. Marini was vorige maand de snelste op de tweede dag van de Mandalika-test, Honda-coureur Pol Espargaro was de snelste na drie dagen.

Luca Marini, VR46 Racing Team Foto: Akhil Puthiyedath