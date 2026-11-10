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Valentino Rossi in nieuwe autobiografie: '2015 doet nog steeds pijn, Marc Marquez wilde dat ik verloor'

Valentino Rossi brengt op 10 november zijn nieuwe autobiografie, La Mia Storia, uit, waarin hij terugblikt op de bepalende momenten uit zijn carrière, waaronder zijn bittere vete met Marc Marquez

Rubén Carballo Rosa

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 15:16

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Valentino Rossi

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Valentino Rossi heeft in zijn nieuwe autobiografie teruggeblikt op zijn vete uit 2015 met Marc Marquez. Hij blijft erbij dat de Spanjaard zich mengde in zijn MotoGP-titelstrijd met Jorge Lorenzo.

De negenvoudig wereldkampioen bracht eerder al een boek over zijn carrière uit, toen hij nog op het hoogtepunt van zijn kunnen was. Maar op 10 november verschijnt een nieuw werk, La Mia Storia, met een frisse terugblik op de bepalende momenten uit een legendarische en vaak controversiële carrière.

Hoewel er 11 jaar zijn verstreken, blijven de gebeurtenissen rond de Grand Prix van Maleisië van 2015 een bepalend hoofdstuk in het leven van de Italiaan. Rossi vocht met Lorenzo om wat zijn 10e wereldtitel zou zijn geweest en arriveerde op Sepang met de beschuldiging aan het adres van Márquez, met wie hij dat jaar al bij meerdere omstreden incidenten in Argentinië en Assen betrokken was geweest, dat die samenspande om ervoor te zorgen dat een Spaanse coureur het MotoGP-kampioenschap zou winnen.

Marquez reageerde met een compromisloze strijd tijdens de race op zondag, die uitmondde in de beruchte botsing waarbij Rossi de Honda-rijder van zijn motor leek te trappen. Rossi geloofde dat Marquez, die al geen kans meer maakte op de titel, er alleen op uit was hem het kampioenschap te laten verliezen.

Rossi kreeg vervolgens een straf waardoor hij in de finale in Valencia achteraan op de grid moest starten. Daar liepen de spanningen tussen de drie hoofdrolspelers en onder de fans die naar het circuit waren afgereisd tot ongekende hoogte. De race trok wereldwijd recordaantallen televisiekijkers en eindigde met Lorenzo, die tot kampioen werd gekroond, terwijl Rossi Marquez beschuldigde van een 'biscotto' – een vermeende afspraak om Lorenzo niet aan te vallen en te voorkomen dat de titel naar de Italiaan zou gaan.

Rossi verscheen zondag in het RAI-programma Che tempo che fa om zijn nieuwe autobiografie te promoten, waarin hij terugblikt op zijn sportieve carrière. Onvermijdelijk vroeg de interviewer hem naar de gebeurtenissen van 2015. Rossi hield vol dat zijn versie van de gebeurtenissen niet is veranderd en gaf toe dat wat er is gebeurd nog altijd pijn doet en dat hij betreurt hoeveel aandacht er uitgaat naar de titel die hij verloor in plaats van naar de kampioenschappen die hij won.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“We hebben allemaal onze grenzen. Bij de een liggen die lager, bij de ander hoger. Maar het verhaal van 2015 maakt me nog bozer, omdat Márquez eigenlijk niet voor het kampioenschap vocht. Lorenzo en ik vochten ervoor; hij vocht alleen om mij te laten verliezen. En uiteindelijk is hij daarin geslaagd”, zei Rossi.

“Dat is iets wat nooit weggaat; het doet nog altijd pijn. Er zijn meer dan 10 jaar verstreken, maar mijn gevoelens, mijn gemoedstoestand wanneer ik eraan denk, zijn nog altijd hetzelfde als die avond in Valencia. En dat baart me een beetje zorgen”, grinnikte hij.

“Ik kijk vaak naar mezelf in de spiegel en zeg tegen mezelf: laten we ons niet richten op de titel die we hebben verloren, laten we denken aan de titels die we hebben gewonnen. Maar dat is sport; verliezen doet meer pijn.”

Rossi beoordeelt Bezzecchi en Bagnaia

Los van het verleden besprak Rossi ook het heden, waarbij hij zijn oordeel gaf over de prestaties van zijn coureurs in de MotoGP via de VR46 Riders Academy, die een lastig seizoen hebben doorgemaakt.

Vooral Marco Bezzecchi leek vroeg in het seizoen een sterke kandidaat en bouwde op een bepaald moment een voorsprong van 102 punten op Márquez op. Na een reeks fouten, ondanks de competitiviteit van zijn Aprilia, staat hij nu echter derde in de stand achter Jorge Martín, met nog twee ronden te gaan, en dreigt hij de titel mis te lopen.

“Bezzecchi doet het goed omdat hij [de Grand Prix van Qatar van zondag] heeft gewonnen, maar hij is een beetje teleurgesteld omdat hij dit jaar de kans had om het wereldkampioenschap te winnen. Hij had de snelheid, maar hij heeft te veel fouten gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk wint hij het niet”, zei Rossi.

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Rossi gaf ook commentaar op Francesco Bagnaia, die de dagen aftelt tot zijn vertrek bij Ducati na twee moeilijke seizoenen. Zijn hoop op een sterk resultaat in Qatar vervloog toen hij bij een crash tijdens de sprint van zaterdag een voetblessure opliep.

“Als je een voet breekt en twee breuken hebt, zoals bij hem het geval is, ben je er natuurlijk niet best aan toe. Maar gezien hoe de crash gebeurde [een zware val na contact met Fermín Aldeguer], had het veel erger kunnen zijn”, zei hij.

Tot slot besprak Rossi de prestaties van een andere vriend van zijn academie, Andrea Kimi Antonelli, die onlangs tot wereldkampioen Formule 1 is gekroond.

“Kimi? Spectaculair. Een Italiaanse coureur die ons na 70 jaar zo gelukkig maakt met een wereldtitel, is opwindend”, zei hij.

“Er zijn veel Italiaanse rijders in het wereldkampioenschap voor motoren, maar niet in de F1. Ik heb altijd geprobeerd te begrijpen waarom. Kimi is hier gekomen door ons, de fans. Ik ken hem al een paar jaar; hij is een fantastisch persoon, heel grappig. Hij is een kampioen.”

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