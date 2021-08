De negenvoudig wereldkampioen maakte eerder deze maand bekend dat hij de helm wat betreft de MotoGP eind dit jaar aan de wilgen hangt. Met een carrière van maar liefst 26 seizoenen in de Grand Prix-racerij heeft Rossi een belangrijke rol gespeeld in het vergroten van de populariteit van de MotoGP. Met zijn verschijning en de rivaliteit met bepaalde concurrenten werd Rossi wereldwijd bekend.

“Het grote verschil tussen mij en alle andere geweldige MotoGP-rijders is toch wel dat ik op een bepaalde manier gezorgd heb dat heel veel mensen deze sport hebben leren kennen”, aldus Rossi. “Zonder mij hadden ze de MotoGP, de 125cc of 250cc niet gekend. Zeker in Italië. In het eerste deel van mijn carrière heb ik bij normale mensen een snaar geraakt en daar ben ik bijzonder trots op, dat vind ik nog altijd heel speciaal. Aan de andere kant is het voor mij wel moeilijker geworden om een normaal leven te leiden, je staat altijd onder druk. Het heeft mijn leven zeker veranderd. Maar ik heb altijd mijn best gedaan zo normaal mogelijk te blijven en niet veel te veranderen, zo is het nu eenmaal. Ik heb er geen last van, ik geniet er wel van.”

"Sommige mensen huilen, voor mij is dat altijd een verrassing"

Rossi merkte dat hij er vooral in eigen land voor zorgde dat mensen op zondagmiddag even hun ellende konden vergeten. “Zeker in Italië zijn mensen de motorracerij gaan volgen omdat ik meedeed”, vervolgde Rossi. “Het is een beetje zoals met Alberto Tomba in het skiën. Dat is voor mij een van de belangrijkste dingen die ik bereikt heb, samen met de resultaten die ik boekte. Ik weet niet waarom, maar ik heb mensen veel vermaak bezorgd op zondagmiddag. Dan konden ze zich een uur of twee op de race concentreren en hoefden ze nergens anders aan te denken. Dat is voor mij het beste. Nu zijn de resultaten niet fantastisch, maar veel mensen komen nog naar het circuit om mij te zien en dat vind ik prachtig. Sommige mensen huilen, voor mij is het altijd een verrassing. Waarom zou je huilen? Maar zo is het nu eenmaal, dit brengt emoties met zich mee.”