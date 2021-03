Rossi nog altijd gretig: “Race niet om mijn tijd te verdoen”

Maandag vond de grote presentatie van het Yamaha-satellietteam plaats, maar woensdag was er voor de schrijvende pers pas gelegenheid om Rossi eens aan de tand te voelen. In zijn 26ste Grand Prix-seizoen rijdt hij niet meer in dienst van het fabrieksteam, maar kreeg hij een eenjarig contract aangeboden om bij het Sepang Racing Team aan te sluiten. Met volledige ondersteuning van de fabriek, maar zonder een garantie dat hij voor volgend seizoen weer een contract krijgt. Teambaas Razlan Razali onthulde eerder dat Rossi bepaalde doelstellingen moet halen voordat er gesproken kan worden over een nieuwe deal.

De coureur uit Tavullia denkt echter dat hij zijn carrière een herstart kan geven bij Petronas Yamaha SRT en dat hij niet alleen rijdt omdat hij geen afscheid kan nemen. “Dat is het leven, 26 seizoenen is een enorm lange tijd”, zei Rossi op de vraag van Motorsport.com over zijn plan om weer competitief te worden. “Dit is voor mij een heel belangrijk seizoen, de laatste twee jaar waren niet wat ik ervan had verwacht. Zeker wat betreft de uitslagen. Het wordt belangrijk om weer te scoren, dat is voor mij de sleutel. Ik wil sterker zijn, competitiever zijn dan de afgelopen twee seizoenen. Ik wil weer vechten voor het podium, vechten om races te winnen en te zorgen dat we tijdens het hele seizoen competitief zijn. Ik hoop ook dat we een iets normaler seizoen krijgen dan afgelopen jaar, dat we op het juiste moment alle normale circuits aan kunnen doen. Het doel is om van begin tot eind sterk te zijn.”

‘Ik verwacht een hoog niveau’

Hoewel Rossi niet langer op papier staat als fabriekscoureur, krijgt hij wel steun van Yamaha. Toch verandert er behoorlijk wat in de wisselwerking met de fabriek en het team. “Ik ben een lange tijd fabrieksrijder geweest, van 2002 tot 2020. Ik heb begrepen dat er minder mensen zijn die werken aan de motor, maar aan de andere kant is het werk in een satellietteam ook anders. Je kunt meer aan de eigen prestaties denken dan dat ik me bezig moet houden met de ontwikkeling van de motor. Dat kan voor mij wel goed uitpakken. Ik ben blij met de technische situatie, ik krijg steun van Yamaha. Dit team heeft in de eerste twee jaren laten zien dat ze in staat zijn om rijders te laten winnen, dat ze rijders naar de top kunnen brengen. Ik verwacht een hoog niveau en hoop dat dit seizoen te laten zien.”