Rossi maakt goede stappen “in het paradijs voor coureurs”

“Het was een best positieve dag”, begon Rossi, die de twaalfde tijd reed in Q2. “Vanochtend had ik een goed tempo en voelde ik me goed. We zijn aan de afstelling blijven werken omdat het nog niet helemaal 100 procent was, maar uiteindelijk ging ik met een goede ronde direct door naar Q2. Dat was niet slecht. In de middag was het een stuk warmer in de vierde training, maar reed ik wel een paar goede tijden aan het eind van de sessie op de gebruikte banden. Het tempo was best wel goed. Ik stond twaalfde, maar de verschillen zijn klein. In Q2 hoopte ik mijn tijd te verbeteren en hoopte twee of drie tienden beter te kunnen, maar ik kwam niet verder dan de twaalfde plaats.”

Wat betreft zijn verwachtingen voor de race hoopt Rossi vooral te genieten van mogelijk zijn laatste wedstrijd op het TT Circuit. “Dit circuit is het paradijs voor een MotoGP-coureur, de lay-out is heel speciaal. Wanneer je aan het rijden bent, voelt dat altijd goed. Je voelt veel adrenaline wanneer je hier kunt rijden. Het is heel technisch, maar aan de andere kant ook heel snel. Moed wordt hier beloond en het is geweldig om hier te rijden. Het is asfalt is goed, we hebben veel grip. Afgezien daarvan is het ook helemaal top hier, ik denk dat dit het paradijs is voor coureurs. Mijn tempo en het gevoel met de motor zijn best goed. Het wordt moeilijk om morgen goed te scoren, iedereen is ontzettend snel. Ik wil proberen om een goede race te rijden.”

Over de bandenkeuze zijn de MotoGP-coureurs verdeeld, zo blijkt uit de data die verzameld werd tijdens de vierde vrije training. Ook Rossi zegt nog niet helemaal zeker te zijn, al hangt het in grote mate af van de weersomstandigheden. “Morgen zien we een race waarin coureurs verschillende keuzes maken wat betreft de bandenkeuze. Ik weet niet wat voor soort race we gaan krijgen, dat hangt toch vooral af van het weer.”