Rossi: 2021 Yamaha voelt ‘vrijwel hetzelfde’ als M1 van 2020

Yamaha heeft een nieuw chassis, dat gebaseerd is op de motorfiets van 2019, meegenomen naar de test in Qatar. Dat deed de fabrikant nadat alle rijders van het merk consistentie misten op de 2020-motor. Rossi probeerde beide chassis uit op de tweede dag van de test, maar hij gaf toe dat hij weinig verschil voelde doordat hij problemen met de tractie ondervond. Een bekend probleem voor Rossi, waar hij de afgelopen jaren vaker mee heeft gekampt bij Yamaha. “We hebben verschillende dingen geprobeerd, maar het lukte niet om een heel goede situatie te vinden”, zei Rossi op zondag, nadat hij de negentiende tijd had genoteerd in de test.

“Het was uiteindelijk dus lastig. We hebben vooral problemen met de acceleratie, want ik heb achter niet veel grip. We hebben geprobeerd om de motor te gebruiken met de afstelling die we in de afgelopen twee dagen hebben geprobeerd, maar nu hebben we twee dagen om de data te bekijken en te proberen competitiever te zijn bij de tweede test. Zondag hebben we weer met beide chassis gereden, maar de indruk na twee dagen is dat het [nieuwe chassis] heel erg lijkt op dat van vorig jaar. Nee, het lijkt niet echt op het chassis van 2019. Het zit er tussenin, maar tijdens het rijden voelt het heel erg als de motor van 2020.”

Rossi simpelweg 'niet snel genoeg'

Op zondag was Rossi twee tienden langzamer dan op zaterdag, hoewel een probleem met zijn motor hem weerhield van een snelle ronde aan het eind van de sessie. Het gat met koploper Fabio Quartararo was echter 1,6 seconden en dus erkende de Italiaan na afloop ruiterlijk dat hij simpelweg niet snel genoeg was. “De positie is natuurlijk niet geweldig en ook de rondetijd niet. Maar ik voelde me niet op mijn gemak op de motor. Aan het einde hebben we geen snelle ronde geprobeerd op de zachte band, dus ik had er iets beter voor kunnen staan. Maar dat is niet het probleem. Het probleem is dat ik niet snel genoeg was, dus ik moet met het team de data bekijken en een andere weg zoeken voor de volgende test.”

Over de samenwerking met nieuwe Yamaha-testrijder Cal Crutchlow is Rossi een stuk positiever. Dit weekend heeft de negenvoudig wereldkampioen gesproken met de Brit en hij vond zijn ideeën over de M1 ‘interessant’, doordat Crutchlow de afgelopen jaren steevast met Honda’s reed. “Ik heb twee of drie ronden gedaan met Cal aan het begin van de sessie”, aldus Rossi. “Ik sprak met Cal en Sylvano Galbusera [Crutchlows crew chief] en zij gaven veel interessante feedback. Ik denk dat hij snel en goed is, en zijn ideeën zijn ook interessant omdat hij lang op een Honda heeft gereden. Ik denk dus dat hij ons enorm kan helpen.”