Rossi over geruchten: "Mijn afscheid is blijkbaar groot nieuws"

Rossi rijdt volgend seizoen voor Petronas Yamaha SRT, maar de officiële bekendmaking laat nog op zich wachten. Men is op dit moment bezig met het afwerken van het papierwerk. In de Duitse media werd echter geschreven over de suggestie dat Rossi toch afscheid zou kunnen nemen terwijl Ducati-rijder Andrea Dovizioso in aanmerking zou komen voor de tweede plek bij SRT. Voorafgaand aan de eerste van de twee Misano-races ontkende Rossi de geruchten. Hij verwacht dat er binnen enkele weken meer nieuws komt over de nieuwe deal.

“Het is niet waar”, reageerde Rossi op de geruchten. “De situatie is nog hetzelfde als twee of drie weken geleden. We hebben de tijd genomen met Yamaha, we hebben geen haast en moeten nog wat details uitwerken. Maar we zijn dicht bij een handtekening en ik zal volgend seizoen voor Petronas racen. Ik zou zeggen 99 procent, het is nog niet getekend. Maar ik denk dat we het in Barcelona bekend kunnen maken.”

Gevraagd naar het verhaal achter de geruchten, verklaarde Rossi dat de betreffende journalist van het Duitse Speedweek enkel op zoek was naar een verhaal waar mensen op zouden klikken. “Ik denk dat mij afscheid groot nieuws zou zijn, nietwaar?”, voegde hij toe. “Als je op internet schrijft dat Valentino Rossi met pensioen gaat is dat groot nieuws, veel mensen zullen daar op klikken, veel MotoGP-fans willen dat lezen. Dat is waarschijnlijk de reden. Ik denk niet dat er echt een andere reden is, de situatie is niet veranderd en ik heb al vaak verteld dat ik volgend jaar wil blijven racen. Maar misschien is het interessanter om te zeggen dat ik stop. Meer niet, ik weet niet waarom ze willen dat ik stop met racen. Ik weet het niet.”

Met medewerking van Lewis Duncan