Rossi: “Heb genoten van m’n laatste race bij het fabrieksteam”

Rossi eindigde in de laatste race van het seizoen op de twaalfde plaats. Daarmee eindigde hij in het eindklassement op de vijftiende plaats. Gedurende de race, die voor het eerst in de geschiedenis gehouden werd op het Algarve Circuit van Portimao, zat Rossi vrijwel de gehele race in een grote groep. De Italiaan eindigde nipt achter teamgenoot Maverick Viñales.

“De verschillen waren tijdens de race heel klein, behalve [racewinnaar Miguel] Oliveira en de twee daarachter reed iedereen kort op elkaar. Dat tempo van al die mannen was redelijk vergelijkbaar. Er waren veel gevechten en ik heb ervan genoten. Het was van begin tot eind een mooie race. Ik begon achteraan op de grid omdat ik iets te veel tijd nodig had om me aan te passen op het circuit en op vrijdag hadden we iets geprobeerd voor Yamaha. Dat voelde niet goed en daardoor liepen we achter de feiten aan. Tijdens de race was ik redelijk snel en reed ik een paar goede rondetijden, eerlijk gezegd was ik constant tot het eind. Het resultaat is niet fantastisch, maar de race was ten opzichte van Valencia beter. Het verschil met de eerste plaats was een stuk kleiner. Er waren veel gevechten, op dit circuit is het lastig inhalen, maar we hebben het goed gedaan.”

Rossi reed zondag zijn laatste race in het Yamaha-fabrieksteam. Hij verkast volgend seizoen naar Petronas Yamaha SRT. Bij dat team krijgt hij nog altijd fabrieksondersteuning, maar toch gaat er voldoende veranderen voor de 41-jarige Italiaan: “Vooral de mensen”, reageerde hij op de vraag wat hij het meeste gaat missen. “De technische situatie verandert niet heel erg. Ik heb vijftien jaar van m’n carrière, een groot deel van m’n leven, doorgebracht met deze mensen. Ik heb er vrienden gemaakt, ik heb met veel mensen een goede band. Dat menselijke aspect ga ik het meeste missen. Ik denk dat er voor de rest niet veel verandert.”

Aan het eind van de race werd Rossi door teambaas Lin Jarvis ontvangen en was er tijd voor een korte afscheidsceremonie. “Het was een emotioneel moment toen ik terugkeerde in de pits. Zeker omdat het verhaal met het team afgelopen is, maar ook met een aantal mensen die heel belangrijk voor me geweest zijn. Dan heb ik het over [monteurs] Alex Briggs en Brent Stephens, Alen Bollini [persman], heel veel mensen. Het was goed om het zo af te sluiten, het was een mooi maar ook emotioneel moment.”

Foto's: Valentino Rossi neemt afscheid van Yamaha-fabrieksteam