Rossi twijfelde niet aan Lorenzo: "Slim om hem terug te halen"

Lorenzo nam na teleurstellende resultaten bij Honda eind vorig jaar afscheid van de MotoGP, maar werd overtuigd om bij Yamaha als testrijder aan de slag te gaan. De coureur won zijn drie wereldtitels op de Yamaha en verklaarde zich direct thuis te voelen bij zijn werkgever. Tijdens de MotoGP-shakedown in Sepang reed Lorenzo voor het eerst weer op de M1 en liet hij weten dat de machine ‘nog altijd ideaal’ is voor zijn stijl.

Rossi en Lorenzo konden gedurende hun tijd als teamgenoten niet altijd even goed met elkaar door een deur, maar de Italiaan is van mening dat het team de ervaring en kennis van Lorenzo goed kan gebruiken bij de ontwikkeling van de machine. “Voor mij is het perfect. Ik heb samen met Lin [Jarvis] en Yamaha gepusht om het gesprek te beginnen met Jorge”, aldus Rossi. “Ik vind het een hele slimme beslissing. Er waren misschien wat mensen die twijfelden aan Jorge nadat hij vorig jaar veel problemen had met de Honda, maar ik wist dat hij op de eerste dag met de M1 weer competitief zou zijn. Dat was uiteindelijk ook zo op de eerste dag. Voor ons is het belangrijk, in de moderne MotoGP-wereld is het heel belangrijk om een goed testteam te hebben voor het verzamelen van data. Je moet ook een rijder hebben die dezelfde rondetijden als wij kan rijden. Het gaat ons heel erg helpen om de motor in korte tijd te verbeteren.”

"Hij weet wat we moeten doen om kampioen te worden"

Rossi’s teamgenoot Maverick Viñales is blij dat hij samen met een Spanjaard kan werken die wereldtitels heeft gewonnen op de M1. “Voor mij is het heel belangrijk. We komen uit dezelfde streek, we spreken dezelfde taal en ons karakter is ook bijna gelijk. Het werkt heel makkelijk met hem samen en hij is wereldkampioen geweest met deze motor. Hij weet wat er moet gebeuren. We zijn in mijn tijd bij Yamaha nog niet zo competitief geweest dat we een wereldtitel konden winnen. Dat we nu de kans hebben om het met Jorge zijn ervaring te bekijken en te begrijpen wat we moeten doen om wereldkampioen te worden, is heel belangrijk. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van de motor heel belangrijk omdat Jorge erop gereden heef tijdens de beste dagen van de Yamaha. Hij weet heel goed wat we nodig hebben om beter te worden.”

Lorenzo komt naar verwachting vanaf vrijdag weer een of meerdere dagen in actie tijdens de MotoGP pre-season test in Sepang.