Rossi laakt gebrek aan respect bij aantal MotoGP-rijders

De opmerking van de zevenvoudig MotoGP-kampioen volgt op een clash met Brad Binder tijdens de seizoensopening van de MotoGP in Qatar. De Petronas SRT-rijder werd in de slotfase van de race bij de eerste bocht wijd gedwongen door Binder. De Italiaan finishte uiteindelijk als twaalfde op het circuit van Doha, de Zuid-Afrikaan eindigde twee plaatsen achter hem op de veertiende plaats. Van contact was volgens de KTM-coureur geen sprake en de wedstrijdleiding zag ook geen aanleiding om het incident in onderzoek te nemen.

Gevraagd naar het incident en of de strijd in het middenveld is veranderd in de loop der de jaren, reageerde Rossi. “Het gaat volgens mij niet zozeer om de positie, het gaat meer om de rijders zelf. Je hebt een aantal rijders die op een nette manier rijden en met respect omgaan met hun tegenstanders. En je hebt ook een paar andere rijders als Binder, die een stuk harder racen en niets geven om de ander.“

Het moment met Binder zat Rossi duidelijk nog hoog. “Als je terug probeert te komen op de lijn, laat hij de rem los. En als je dan niet aan de kant gaat, ramt hij je van de baan”, beklaagde hij zich nog eens over de actie van Binder. “Maar zo gaat het tegenwoordig. Misschien is respect in dit geval een te groot woord, maar het is lastig om te begrijpen waar de grens momenteel ligt. Vroeger raakte je ook wel eens een andere rijder, maar deed je in elk geval nog je best om het te voorkomen. Nu is het alsof sommige rijders alleen denken aan hun race en niet aan wat er met de ander kan gebeuren.”