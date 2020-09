Rossi onder de indruk: "Bagnaia rijdt perfect met de Ducati"

Bagnaia scoorde afgelopen weekend zijn eerste podium in de MotoGP en zet zijn goede vorm dit weekend door. Hij reed een ronderecord in de derde vrije training en was op weg naar pole in de kwalificatie. Hij klokte een 1.30.973 maar die tijd werd geschrapt omdat hij de baanlimieten overschreed in de laatste bocht. De jonge Italiaan kwam daardoor terecht op de vijfde plaats.

Zelf reed Rossi een zevende tijd in de kwalificatie, maar hij volgde zijn pupil gedurende de Q2-sessie en merkte op dat Bagnaia enkele problemen van de Yamaha weet te compenseren met zijn stijl. “Pecco rijdt heel erg goed, vooral omdat hij zijn stijl perfect kan gebruiken in omgang met de Ducati. Hij kan de problemen van de Ducati oplossen. Hij gebruikt anderzijds ook de voordelen die de Ducati heeft, zoals het vermogen en de acceleratie. De Ducati is een bijzonder sterke machine, maar niet makkelijk om ermee te rijden. Toen ik Pecco volgde zag ik hoe goed hij reed, maar helaas ging hij even van de baan. Als dat niet gebeurd was, had hij pole gescoord. Ik denk dat hij morgen erg sterk gaat zijn, het racetempo was heel indrukwekkend.”

Bagnaia gaf toe dat zijn fout in de laatste bocht veroorzaakt was omdat hij ‘te gretig’ was. “Ik reed in de kwalificatie een hele goede ronde”, verklaarde de Pramac-rijder. “In de derde sector was ik erg sterk en snel. Maar ik was in de laatste bocht te gretig, ging te vroeg op het gas en ging daarbij buiten de baan. Maar de rondetijd was geweldig. Het is goed om een record te hebben, maar we hebben laten zien dat we sterk zijn en het is belangrijker dat we in de race goed zijn. We hebben laten zien dat we deze rondetijd kunnen rijden, maar ook dat we het tempo voor de wedstrijd hebben. Het was beter geweest om op de eerste rij te starten, maar we hebben vertrouwen voor de race. Het is dus geen probleem.”

Bagnaia is momenteel de grote favoriet om volgend seizoen bij het fabrieksteam van Ducati te gaan rijden. De constructeur heeft aangekondigd komende week meer helderheid te geven.